ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Японії планують давати субсидії на купівлю електромобілів

Новини » В світі     16.11.2019 - 07:52
В Японії планують давати субсидії на купівлю електромобілів
Ілюстративне фото (flickr.com / anutele)

Аби стимулювати продажі, Міністерство промисловості планує ввести субсидії в наступному фінансовому році, який починається в квітні

Уряд Японії планує надавати субсидії для придбання невеликих електромобілів, розраховуючи, в основному, на літніх людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Електрокари розвивають максимальну швидкість близько 60 кілометрів на годину. Ними досить легко керувати. Великі надії покладаються на те, що цими електромобілями будуть широко користуватися літні люди", - йдеться у повідомленні.

Однак ціна електромобілів представляє велику проблему - такий одномісний автомобіль коштує близько $8 тисяч.

Аби стимулювати продажі, Міністерство промисловості планує ввести субсидії в наступному фінансовому році, який починається в квітні.

Нагадаємо, що Tesla планує збільшити обсяги виробництва електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.

Також повідомлялося, що в Україні попит на електромобілі зріс на 58%. За перші 6 місяців 2019 року український автопарк збільшився на 3,2 тис. електрокарів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Парижі тестують шумові радіолокаційні системи, які дозволять штрафувати занадто гучні транспортні засоби. В Парижі в тестовому режимі зараз працюють 57 шумових радарів.

Україна передала ноту Японії через спортсмена з "ДНР" Японія передала Україні партію медичного обладнання
Новини України Японіяэлектромобили
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся