В Японії планують давати субсидії на купівлю електромобілів

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Аби стимулювати продажі, Міністерство промисловості планує ввести субсидії в наступному фінансовому році, який починається в квітні

Уряд Японії планує надавати субсидії для придбання невеликих електромобілів, розраховуючи, в основному, на літніх людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

"Електрокари розвивають максимальну швидкість близько 60 кілометрів на годину. Ними досить легко керувати. Великі надії покладаються на те, що цими електромобілями будуть широко користуватися літні люди", - йдеться у повідомленні.

Однак ціна електромобілів представляє велику проблему - такий одномісний автомобіль коштує близько $8 тисяч.

Аби стимулювати продажі, Міністерство промисловості планує ввести субсидії в наступному фінансовому році, який починається в квітні.

Нагадаємо, що Tesla планує збільшити обсяги виробництва електромобілів. Компанія веде підготовку до нарощування обсягів виробництва на заводі в Каліфорнії.

Також повідомлялося, що в Україні попит на електромобілі зріс на 58%. За перші 6 місяців 2019 року український автопарк збільшився на 3,2 тис. електрокарів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Парижі тестують шумові радіолокаційні системи, які дозволять штрафувати занадто гучні транспортні засоби. В Парижі в тестовому режимі зараз працюють 57 шумових радарів.