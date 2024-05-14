"Космические" фиолетовые котлеты, которые понравятся детям: будут просить добавку

Если ребенок разборчив в еде, то бывает не просто, что-то приготовить. Прекрасным вариантом станут фиолетовые "космические" котлеты, которые поразят детей, и они будут просить добавки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Марии Брилковской.

Список ингредиентов

Готовятся такие котлетки всего за 30 минут, являются отличным источником растительного белка и могут быть обогащены множеством вкусов.

Чечевица считается одним из самых лучших растительных источников железа. Содержание железа в ней может изменяться в зависимости от сорта, но в среднем составляет примерно 6 мг на 100 г. К примеру, в свекле 0,8 мг на 100 г.

Для приготовления "космических" котлет понадобятся следующие ингредиенты:

чечевица - 100 г

капуста красноголовая - 150 г

лук - 1/2 шт.

морковь - 1/2 шт.

цельнозерновая мука - 2 ст.л

яйца куриные - 2 шт.

чеснок сушеный - 1 ч.л

Такие фиолетовые котлетки можно есть детям от шести месяцев при условии, что все аллергены предложены отдельно и сохраняется безопасная подача.

Способ приготовления

Чечевицу нужно сначала залить кипятком на 30 минут. Затем слейте воду и переложите в чашу блендера.

Далее капусту нарежьте кусочками, лук и морковь почистьте и порежьте на несколько частей. Добавьте овощи к чечевице и перебейте вместе в блендере до однородной массы.

Затем добавьте яйца, муку, специи и тщательно перемешайте массу. Сформируйте из нее круглые котлеты.

Нагрейте сковороду, выложите котлеты и жарьте с обеих сторон.