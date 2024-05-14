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"Космічні" фіолетові котлети, які сподобаються дітям: будуть просити добавку

Вівторок 14 травня 2024 17:16
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"Космічні" фіолетові котлети, які сподобаються дітям: будуть просити добавку Як приготувати фіолетові котлети для дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо дитина перебірлива в їжі, то буває не просто, щось приготувати. Чудовим варіантом стануть фіолетові "космічні" котлети, які вразять дітей, і вони будуть просити добавки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Марії Брилковської.

Список інгредієнтів

Готуються такі котлетки всього за 30 хвилин, є чудовим джерелом рослинного білка і можуть бути збагачені безліччю смаків.

Сочевиця вважається одним з найкращих рослинних джерел заліза. Вміст заліза у ній може змінюватися залежно від сорту, але в середньому становить приблизно 6 мг на 100 г. До прикладу, у буряку 0,8 мг на 100 г.

Для приготувати "космічних" котлет знадобляться такі інгредієнти:

  • сочевиця - 100 г
  • капуста червоноголова - 150 г
  • цибуля - 1/2 шт.
  • морква - 1/2 шт.
  • цільнозернове борошно - 2 ст.л
  • яйця курячі - 2 шт.
  • часник сушений - 1 ч.л

Такі фіолетові котлетки можна їсти дітям від шести місяців за умови, що всі алергени запропоновані окремо та зберігається безпечна подача.

Спосіб приготування

Сочевицю потрібно спочатку залити кипʼятком на 30 хвилин. Потім злийте з неї воду та перекладіть у чашу блендера.

Далі капусту наріжте шматочками, цибулю і моркву почистьте та поріжте на кілька частин. Овочі додайте до сочевиці та перебийте разом у блендері до однорідної маси.

Після цього додайте яйця, борошно, спеції та ретельно перемішайте масу. Сформуйте з неї круглі котлети.

Нагрійте сковорідку, викладіть котлети та смажте з обох сторін.

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