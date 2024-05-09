Какое блюдо чаще всего выбирают дети в школьных столовых

После обновленного школьного меню под руководством Евгения Клопотенко, стало известно, какое же блюдо чаще всего выбирают дети.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Новую украинскую школу.

Что любят дети в столовых

Детали о питании школьников рассказала заведующая столовой киевской школы №281 Светлана Верещинская.

По ее словам, когда в их столовой переходили на новое меню в соответствии со сборником шеф-повара Евгения Клопотенко, то внимательно изучали его и пробовали готовить разные блюда.

Напомним, реформа питания стартовала в 2022 году и вызвала тогда бурю эмоций и критики от родителей.

Так, повара добавили в меню новые салаты, начали готовить рыбные стики и нагетсы. Затем в пищеварении появилась паэлья, бигос и плов из булгура.

В украинских школах прошла реформа питания (фото: nus.org.ua)

Заведующая столовой киевской школы №281 напоминает, что перейти на новые рецепты было не сложно, просто изменили технологию приготовления блюд и добавили новые специи.

Теперь в этой школе чаще готовят бигос с капустой вместо обычной гречки. Это блюдо дети любят больше всего.

Еду школьникам подают в формате шведского стола или предлагают дабл-меню. Ежедневно повара готовят по два вида салатов, первых блюд, мясных блюд, гарниров и напитков. Учащиеся сами выбирают себе блюда.

В столичной школе готовы и дальше расширять ассортимент блюд и работать по обновленным рецептам Клопотенко.

Что будет еще в реформе питания

В настоящее время продолжается обучение работников столовых. В 2023 году повышение квалификации прошли более 3 тысяч поваров, а с начала 2024 года обучение завершили более 600 человек. Кроме того, планируется расширение сети кулинарных хабов, где школьные повара смогут повышать свою квалификацию.

По словам министра образования и науки Оксена Лесного, в настоящее время их функционирует 16, а до конца мая заработает 21.

Для подготовки новых кадров для школьных столовых в соответствии с реформой, в заведениях профессионально-технического образования будут обучать по новому профессиональному стандарту "Повар учебного заведения". В настоящее время продолжается переобучение мастеров.