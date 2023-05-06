Космическое садоводство: ученые рассказали, какие растения смогут выращивать на Марсе

Какие растения можно выращивать на Марсе.

Путешествие к Марсу занимает почти 7 месяцев и такой полет можно совершить только раз в 2 года, когда эта планета находится на ближайшем расстоянии до Земли, а это примерно 480 млн км.

Это означает, что первые колонисты должны самостоятельно обеспечивать себя пищей, потому что запастись продуктами с Земли на столь долгое время - невозможно.

Соответственно, астронавтам придется выращивать пищу самим на Красной планете. Но проблема в том, что марсианская почва содержит перхлоратные соли, которые очень вредны для растений.

Однако ученые из Университета штата Арканзас, США, выяснили, что в марсианском грунте лучше всего будет расти генетически модифицированный рис.

Первые колонизаторы смогут выращивать генетически модифицированный рис (фото: Forbes)

Как проводили исследования

Для своего исследования ученые взяли искусственно созданную марсианскую почву. В ней удалось вырастить 3 вида риса: один был обычным, а два других - генетически модифицированными, которіе могли выдерживать засушливые условия и большое количество солей в почве.

Эти же 3 вида риса ученые попытались вырастить в почве, используемой для комнатных растений, а еще в смеси из наполненной питательными веществами почвы и искусственного марсианского грунта.

Результаты показали, что генетически модифицированный рис очень хорошо растет в искусственной марсианской почве, если 25% ее состава является почва с питательными веществами, которую используют для выращивания комнатных растений.

Марсианская почва содержит много перхлоратных солей, которые вредны для земных растений (фото: NASA)

Также ученые выяснили, что если в 1 кг почвы не более 3 г перхлоратных солей, то в нем может расти любой рис. Это означает, что даже на Земле, где почва имеет большое количество солей, можно попытаться выращивать эту культуру.

На следующем этапе ученые планируют создать полноценные марсианские условия в закрытом помещении с созданием такой же температуры и состава воздуха, чтобы определить, реально ли выращивать генетически модифицированный рис в открытых условиях на Марсе.