Ученые создали концепт жилья на Луне. Вот каким оно может быть (фото)
Австрийские специалисты создали концепт надувного жилья для астронавтов на Луне. Одно поселение может размещать до 32 человек. Сверхлегкая конструкция будет работать самостоятельно, производя и перерабатывая кислород с помощью солнечной энергии.
Визуализацией проекта поделились на сайте сообщает Space.
Каким может быть жилье на Луне
Проект создала компания PneumoCell. Согласно их замыслу, это будут сверхлегкие надувные конструкции, покрытые реголитом, которые будут работать самостоятельно, производя и перерабатывая собственный кислород с помощью солнечной энергии.
"Это жилье может служить постоянным лунным форпостом, что позволит использовать его как базу для различных будущих миссий. Среда обитания защищает от космического излучения и микрометеоритов, сохраняя экипаж в безопасности и позволит увеличить продолжительность миссии", - говорит Филипп Глезер, докторант Берлинского технического университета и соавтор исследования.
Проект уже получил финансирование Европейского космического агентства. "Поселение" планируют разместить вблизи одного из полюсов Луны, где солнечного света больше.
Вот так может выглядеть жилье на Луне (фото: PneumoCell)
Как будет функционировать космическое жилье
Концепции жилья на Луне разрабатывали и раньше. Однако авторы надувных конструкций подчеркивают, что они создали оптимальный вариант.
Под поверхностью Луны разместят специальные теплицы, в которых можно будет с помощью естественного освещения выращивать продукты.
"Важнейшее нововведение - зеркала, отражающие видимый солнечный свет в оптимальном диапазоне длины волн в теплицу, блокируя вредные частицы радиации", - объясняет архитектор и ведущий дизайнер PneumoPlanet Томас Герциг.
По словам ученого, внутри теплиц можно будет самостоятельно производить кислород. А оранжерея тоже будет жилым пространством для экипажа.
Вот так может смотреться жилье на Луне (фото: PneumoCell)
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