Космічне садівництво: вчені розповіли, які рослини зможуть вирощувати на Марсі

Які рослини можна вирощувати на Марсі

Подорож до Марса займає майже 7 місяців і такий політ можна здійснити лише раз на 2 роки, коли ця планета знаходиться на найближчій відстані до Землі, а це приблизно 480 млн км.

Це означає, що перші колоністи мають самостійно забезпечувати себе їжею, бо запастись продуктами із Землі на такий тривалий час - неможливо.

Відповідно астронавтам доведеться вирощувати їжу самим на Червоній планеті. Але проблема в тому, що марсіанський ґрунт містить перхлоратні солі, які є дуже шкідливими для рослин.

Втім вчені з Університету штату Арканзас, США, з'ясували, що в марсіанському ґрунті найкраще зростатиме генетично модифікований рис.

Перші колонізатори зможуть вирощувати генетично модифікований рис (фото: Forbes)

Як проводили дослідження

Для свого дослідження вчені взяли штучно створений марсіанський ґрунт. У ньому вдалося виростити 3 види рису: один був звичайним, а два інших - генетично модифікованими, які могли витримувати посушливі умови та велику кількість солей у ґрунті.

Ці ж 3 види рису вчені спробували виростити у ґрунті, який використовують для кімнатних рослин, а ще у суміші з наповненого поживними речовинами ґрунту та штучного марсіанського ґрунту.

Результати показали, що генетично модифікований рис дуже добре росте в штучному марсіанському ґрунті, якщо 25% його складу складає ґрунт з поживними речовинами, який використовують для вирощування кімнатних рослин.

Марсіанський ґрунт містить багато перхлоратних солей, які є шкідливими для земних рослин(фото: NASA)

Також вчені з'ясували, що якщо в 1 кг ґрунту є не більше 3 г перхлоратних солей, то у ньому може рости будь-який рис. Це означає, що навіть на Землі, де ґрунт має велику кількість солей, можна спробувати вирощувати цю культуру.

На наступному етапі вчені планують створити повноцінні марсіанські умови у закритому приміщенні, зі створенням такої самої температури та складу повітря, щоб визначити, чи реально вирощувати генетично модифікований рис у відкритих умовах на Марсі.