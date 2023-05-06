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Космічне садівництво: вчені розповіли, які рослини зможуть вирощувати на Марсі

Які рослини зможуть рости на Марсі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Космічні агенції різних країн активно працюють над тим, щоб у найближчому майбутньому відправити на Марс перших астронавтів для колонізації планети. Однією з проблем, із якою стикнуться перші "марсіани", стане потреба забезпечувати себе їжею.

Американські науковці провели експеримент і з'ясували, яку сільськогосподарську культуру можна вирощувати у марсіанському ґрунті.

Про це пише Forbes.

Які рослини можна вирощувати на Марсі

Подорож до Марса займає майже 7 місяців і такий політ можна здійснити лише раз на 2 роки, коли ця планета знаходиться на найближчій відстані до Землі, а це приблизно 480 млн км.

Це означає, що перші колоністи мають самостійно забезпечувати себе їжею, бо запастись продуктами із Землі на такий тривалий час - неможливо.

Відповідно астронавтам доведеться вирощувати їжу самим на Червоній планеті. Але проблема в тому, що марсіанський ґрунт містить перхлоратні солі, які є дуже шкідливими для рослин.

Втім вчені з Університету штату Арканзас, США, з'ясували, що в марсіанському ґрунті найкраще зростатиме генетично модифікований рис.

Перші колонізатори зможуть вирощувати генетично модифікований рис (фото: Forbes)

Як проводили дослідження

Для свого дослідження вчені взяли штучно створений марсіанський ґрунт. У ньому вдалося виростити 3 види рису: один був звичайним, а два інших - генетично модифікованими, які могли витримувати посушливі умови та велику кількість солей у ґрунті.

Ці ж 3 види рису вчені спробували виростити у ґрунті, який використовують для кімнатних рослин, а ще у суміші з наповненого поживними речовинами ґрунту та штучного марсіанського ґрунту.

Результати показали, що генетично модифікований рис дуже добре росте в штучному марсіанському ґрунті, якщо 25% його складу складає ґрунт з поживними речовинами, який використовують для вирощування кімнатних рослин.

Марсіанський ґрунт містить багато перхлоратних солей, які є шкідливими для земних рослин(фото: NASA)

Також вчені з'ясували, що якщо в 1 кг ґрунту є не більше 3 г перхлоратних солей, то у ньому може рости будь-який рис. Це означає, що навіть на Землі, де ґрунт має велику кількість солей, можна спробувати вирощувати цю культуру.

На наступному етапі вчені планують створити повноцінні марсіанські умови у закритому приміщенні, зі створенням такої самої температури та складу повітря, щоб визначити, чи реально вирощувати генетично модифікований рис у відкритих умовах на Марсі.

Раніше ми ділились відео про те, як відбуватиметься колонізація Марсу за планом Ілона Маска.

Нещодавно ми ділились фото, як може виглядати житло на астронавтів на Місяці.

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