Дерматолог рассказала о фильтрах для воды и улучшают ли они состояние волос и кожи

Фильтры для душа часто рекламируют, как средства для избежания сухости кожи и выпадения волос. Как оказалось, такие приборы имеют действительно определенные преимущества для здоровья и даже могут убирать вредные вещества из воды.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нealth .

Что делают фильтры

Фильтры для душа можно сравнить с фильтрами, которые используются для улучшения вкуса водопроводной воды. Они могут удалять примеси из источников воды, такие как хлор и хлорамины, которые являются дезинфицирующими средствами, которые добавляют в общественные источники воды.

Эти фильтры также предназначены для удаления минералов, таких как магний и медь.

Конкретные компоненты фильтрации могут отличаться в зависимости от продукта, и некоторые могут также бороться с дополнительными загрязнениями, такими как сера, железо или хлорамин.

Как нефильтрованная вода влияет на волосы и кожу

Вода с высоким содержанием кальция, магния и других минералов считается жесткой и является постоянной проблемой для более 90% людей, получающих воду из коммунальных систем водоснабжения.

Дерматолог Д энди Энгельман рассказал, что жесткая вода может оставить остатки мыла на вашей коже и волосах. Подобным образом хлор и другие химические вещества, содержащиеся в городской воде, также могут лишить кожу и волосы натурального жира, что приводит к видимой сухости.

Химические вещества могут также истощить естественную силу волос и изменить цвет окрашенных волос.

Отфильтровывание этих вредных микробов, бактерий и грибков может помочь уменьшить закупорку пор и избежать прыщей. Фильтрация воды для душа также может поддерживать здоровье кожи головы, что может способствовать росту волос.

Люди с заболевания кожи, такие как экзема, розацеа и псориаз, могут быть еще более подвержены раздражению, когда вода для душа содержит вредные химические вещества.

Исследование 2018 года показало, что жесткая вода может ослабить пряди волос, что приведет к ломкости.

Как определить, нужен ли вам фильтр

Стоит искать признаки того, что регулярное принятие душа вызывает проблемы. Например, если после душа ваша кожа очень сухая и зудит, или волосы сухие и тусклые, то это может быть связано с хлором или минеральными веществами жесткой воды.