"Косив" від армії? Міноборони перевірить Зеленського

Кандидата в президенти України Володимира Зеленського запропонували перевірити на дезертирство. Про це заявила народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол під час години запитань до уряду. Вона поставила запитання Міністерству оборони України, щоб дізнатися, чи не було дезертирства Володимира Зеленського в 2014 році.

"У ЗМІ пройшла тривожна інформація, що один з кандидатів не готовий брати на себе функції захисника, мова йде про те, що нібито в 2014 році пан Зеленський відмовився від призову, тобто відмовився виконувати функції захисника", - сказала Чорновіл і додала, що цю інформацію треба підтвердити або спростувати як можна швидше.

"Ухилення від військового обов'язку - це кримінальна справа. Хотілося б почути, якщо це правда, чи порушено з цього питання кримінальну справу, адже мова йде про такий злочин як дезертирство", - сказала народний депутат і передала запит представнику міністерства, першому заступнику міністра оборони Івану Руснаку.

Він у свою чергу пообіцяв, що в Міністерстві оборони постараються надати відповідь протягом дня.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський готуються до дебатів (Колаж РБК-Україна)

У мережі відреагували на такий запит і написали, що це потрібно було з'ясувати давно, ще до того, як стартувала виборча компанія.

Відомий адвокат Погорілий Олег розповів, що в 2014 році Володимира Зеленського не могли забрати в армію і пояснив чому.

"Там зараз почнеться. Депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол направила запит в МО з приводу: а служив ЗЕ! в армії, і чи не ухилявся він від служби в 2014 році. Так от я вам скажу, що він не міг бути покликаний, так як мав дітей 11 років і 1 рік за станом на 2014 рік. Наявність неповнолітніх (малолітніх) 2-х дітей, не давало права державі закликати ЗЕ! в армію", - написав юрист на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот поста (facebook.com/oleg.pogorilyy)

В мережі користувачі почали повідомляти кількість повісток, які приходили Володимиру Зеленському і будувати припущення про те, чому кандидат у президенти міг не піти служити в армію.

"Вірно, все треба перевірити. Що це за мужик, який в армії не був?"

"І мене це питання давно цікавить"

"Йому чотири повістки приходило. Батьки відмазали, тому що концерти у Вови"

"Як вони всі дістали. А синочок Свинарчука теж буде перевірений?"

"До першого туру треба було перевіряти"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що нове відео з Володимиром Зеленським збурило українців в соціальних мережах. У ролику кандидата у президенти України не збиває вантажівка, а на нього висипається багато наркотичної речовини.

Новий ролик з Володимиром Зеленським (facebook.com/pg/BoycotteInUkraine)

Також раніше ми писали про те, що Коломойський підтвердив, що його адвокат надає свої послуги також і кандидату в президенти України Володимиру Зеленському.