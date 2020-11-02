Мій тато - клоун: дочка Кошового розповіла про жорсткий буллінг в школі

Євген Кошовий (фото: facebook.com/kvartal95)

Дочка українського коміка бере участь і знімається в ряді шоу та навіть в кіно

Дочка актора студії "Квартал 95" Євгена Кошового 12-річна Варвара зізналася, що через батька у школі її не люблять. Дівчинка поскаржилася на жорсткий буллінг в школі через підозри в тому, що її батько платить за її участь у шоу. Талановита дитина брала участь у ряді телевізійних шоу, а також знімалася в кіно, проте далеко не всі однокласники щиро радіють її успіхам. Про це дочка Кошового розповіла в інтерв'ю КП.

"Мені набридло, що мені завжди щось приписують, чого насправді немає. Всі думають, що якщо я проходжу в якомусь проєкті далі, то за це платить мій батько. Мене це дістало, якщо чесно. Тому більше і не хочу брати участь у цій всій метушні", — розповіла Варя.

Варвара Кошова (фото: instagram.com/yalta_k)

Також дівчинка ділиться, що їй не подобається, що в школі її батька називають клоуном. Через конфлікти з однолітками дівчинка не хоче ходити в школу.

"У мене взагалі немає бажання ходити в це неприємне для мене місце. Не бачу сенсу. Не хочу сидіти на одному місці, хочу далі розвиватися. Розумію, що навчання важливе, але як тільки мова йде про школу, уроки, у мене відразу ж пропадає настрій. Тому що моя асоціація зі школою — це буллінг. І буллінг страшний! Діти думають, що мій тато — клоун. А він не такий!", — розповіла Кошова.

Варто відзначити, що не так давно Варя підкорила глядачів виконанням пісні Listen на Kids Music Fest.

До цього у 2016 році Варвара Кошова виграла 20 тисяч гривень у програмі "Розсміши коміка. Діти". Двічі брала участь у проєкті "Голос. Діти". А в "Лізі Сміху" вона пародіювала батька. Зараз вона знімається у фільмі "Тато рулить".

Нагадаємо, що раніше актриса студії "Квартал 95" Олена Кравець заговорила про плани в політиці.

Також раніше Євген Кошовий розкрив, ким ніколи не стануть його дочки.