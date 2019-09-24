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Кошовий зізнався, що Зеленський "трішки втомився"

STYLERПерсони    24.09.2019 - 22:07
Кошовий зізнався, що Зеленський "трішки втомився"
Кошовий розкрив деталі розмови з Зеленським (колаж РБК-Україна)

Євген Кошовий розповів, як змінився Володимир Зеленський

Український комік Євген Кошовий, який понад 15 років знаходиться в теплих дружніх відносинах з Володимиром Зеленським, розповів, як він змінився після вступу на посаду президента України. Як зізнався новий глава "Кварталу 95" гарант "трішки втомився" на новій роботі. Таку думку актор Євген Кошовий висловив в ефірі 1 + 1, грунтуючись на своєму недавньому особистому спілкуванні з главою держави.

Як заявив Кошовий, Зеленський не змінився після отримання нової посади, лише стомився.

"Він трошки стомився, мені здається. По голосу чути, що він хоче здаватися бадьорим. Ну складно, складно. Але я думаю, він знав, куди йшов", - підкреслив Кошовий.

Кошовий розкрив деталі розмови з Зеленським (відео: youtube.com/ЖВЛ)

У той же час соратник Зеленського по "кварталу" додав, що зараз він вже менше спілкується з Зеленським, тому що у того "справ вистачає".

Крім того, Кошовий зізнався, що не хоче йти в політику і останнім аргументом у прийнятті такого рішення стало те, що в Адміністрації президента "совковий ремонт".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський запустив новий флешмоб, в якому звернувся до кожного українця з важливим проханням.

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Новини України Володимир ЗеленськийЄвген Кошовий
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