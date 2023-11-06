В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Как Alyosha выглядела 20 лет назад

На снимке, опубликованном певицей, ей было около 17 лет.

Елена Тополя с длинными, ниже пояса, волосами предстала перед камерой в тогда еще модных рваных джинсах и коротеньком топе.

Alyosha 20 лет назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Звезда, как и сейчас, имела отличную физическую форму.

Исполнительница призналась, что она не против снова отрастить такие длинные волосы.

"20 лет назад) что я могу повторить, так это волосы) никаких ножниц больше", - подписала публикацию знаменитость.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

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Поклонники Елены отметили, что она с годами становится только красивее.

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Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)