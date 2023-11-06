У короткому топі і з довгим волоссям. Alyosha показала, як виглядала 20 років тому (фото)

Співачка Alyosha, яка нещодавно змінила псевдонім і тепер виступатиме під своїм справжнім ім'ям та прізвищем чоловіка - Олена Тополя, вирішила поностальгувати і поділилася архівною фотографією, яка зроблена 20 років тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.
На знімку, опублікованому співачкою, їй було близько 17 років.
Олена Тополя з довгим, нижче пояса, волоссям постала перед камерою у тоді ще модних рваних джинсах і коротенькому топі.
Alyosha 20 років назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Зірка, як і зараз, мала чудову фізичну форму.
Виконавиця зізналася, що вона не проти знову відростити таке довге волосся.
"20 років тому) що я можу повторити, так це волосся) ніяких ножиць більше", - підписала публікацію знаменитість.
Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Прихильники Олени зазначили, що вона з роками стає лише красивішою.
Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)