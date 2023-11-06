У короткому топі і з довгим волоссям. Alyosha показала, як виглядала 20 років тому (фото)

Як Alyosha виглядала 20 років назад

На знімку, опублікованому співачкою, їй було близько 17 років.

Олена Тополя з довгим, нижче пояса, волоссям постала перед камерою у тоді ще модних рваних джинсах і коротенькому топі.

Alyosha 20 років назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Зірка, як і зараз, мала чудову фізичну форму.

Виконавиця зізналася, що вона не проти знову відростити таке довге волосся.

"20 років тому) що я можу повторити, так це волосся) ніяких ножиць більше", - підписала публікацію знаменитість.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Реакція юзерів

Прихильники Олени зазначили, що вона з роками стає лише красивішою.

Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає, що таке старість"

З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною. Довге волосся вам пасує

20 років зовсім не змінили зовнішність, а волосся можна відростити

Дівоча коса, дівоча краса

Ви майже не змінились!

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)