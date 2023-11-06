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У короткому топі і з довгим волоссям. Alyosha показала, як виглядала 20 років тому (фото)

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Alyosha, яка нещодавно змінила псевдонім і тепер виступатиме під своїм справжнім ім'ям та прізвищем чоловіка - Олена Тополя, вирішила поностальгувати і поділилася архівною фотографією, яка зроблена 20 років тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Як Alyosha виглядала 20 років назад

На знімку, опублікованому співачкою, їй було близько 17 років.

Олена Тополя з довгим, нижче пояса, волоссям постала перед камерою у тоді ще модних рваних джинсах і коротенькому топі.

Alyosha 20 років назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Зірка, як і зараз, мала чудову фізичну форму.

Виконавиця зізналася, що вона не проти знову відростити таке довге волосся.

"20 років тому) що я можу повторити, так це волосся) ніяких ножиць більше", - підписала публікацію знаменитість.

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Реакція юзерів

Прихильники Олени зазначили, що вона з роками стає лише красивішою.

  • Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає, що таке старість"
  • З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною. Довге волосся вам пасує
  • 20 років зовсім не змінили зовнішність, а волосся можна відростити
  • Дівоча коса, дівоча краса
  • Ви майже не змінились!

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Нещодавно Ольга Сумська показала красуню-доньку від Віталія Борисюка.

Також вагітна українська ТБ-зірка сказала, де народжуватиме первістка.

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