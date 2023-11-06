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В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Понедельник 06 ноября 2023 16:30
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В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото) Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Alyosha, которая недавно сменила псевдоним и теперь будет выступать под своим настоящим именем и фамилией мужа - Елена Тополя, решила поностальгировать и поделилась архивной фотографией, которая сделана 20 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Как Alyosha выглядела 20 лет назад

На снимке, опубликованном певицей, ей было около 17 лет.

Елена Тополя с длинными, ниже пояса, волосами предстала перед камерой в тогда еще модных рваных джинсах и коротеньком топе.

В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Alyosha 20 лет назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Звезда, как и сейчас, имела отличную физическую форму.

Исполнительница призналась, что она не против снова отрастить такие длинные волосы.

"20 лет назад) что я могу повторить, так это волосы) никаких ножниц больше", - подписала публикацию знаменитость.

В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Реакция пользователей

Поклонники Елены отметили, что она с годами становится только красивее.

  • Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає, що таке старість"
  • З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною. Довге волосся вам пасує
  • 20 років зовсім не змінили зовнішність, а волосся можна відростити
  • Дівоча коса, дівоча краса
  • Ви майже не змінились!

В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Недавно Ольга Сумская показала красавицу-дочь от Виталия Борисюка.

Также беременная украинская ТВ-звезда сказала, где будет рожать первенца.

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Alyosha звезды шоу-бизнеса