В коротком топе и с длинными волосами. Alyosha показала, как выглядела 20 лет назад (фото)
Певица Alyosha, которая недавно сменила псевдоним и теперь будет выступать под своим настоящим именем и фамилией мужа - Елена Тополя, решила поностальгировать и поделилась архивной фотографией, которая сделана 20 лет назад.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.
Как Alyosha выглядела 20 лет назад
На снимке, опубликованном певицей, ей было около 17 лет.
Елена Тополя с длинными, ниже пояса, волосами предстала перед камерой в тогда еще модных рваных джинсах и коротеньком топе.
Alyosha 20 лет назад (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Звезда, как и сейчас, имела отличную физическую форму.
Исполнительница призналась, что она не против снова отрастить такие длинные волосы.
"20 лет назад) что я могу повторить, так это волосы) никаких ножниц больше", - подписала публикацию знаменитость.
Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Реакция пользователей
Поклонники Елены отметили, что она с годами становится только красивее.
- Як казала моя бабуся: "за хорошим чоловіком жінка не знає, що таке старість"
- З роками ще гарніша. 20 років вас не змінили, а навіть зробили більш жіночною. Довге волосся вам пасує
- 20 років зовсім не змінили зовнішність, а волосся можна відростити
- Дівоча коса, дівоча краса
- Ви майже не змінились!
Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)