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С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

Суббота 26 октября 2024 10:35
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С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024 Маша Ефросинина и Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В гардеробе каждой модницы можно найти одну или несколько пар джинсов, джинсовую юбку, рубашку или куртку. Тем более, что сейчас на пике популярности как total denim look - то есть образы, созданные полностью из денима, так и разнообразные сочетания с другими фактурами и тканями.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, с чем в этом сезоне носят джинсы и джинсовые юбки украинские инфлюэнсеры.

Джинсы, кеды и леопардовый принт

Известная ведущая Маша Ефросинина следит за модой и последними трендами. На своей странице в соцсети Instagram она часто делится фото в модных луках, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Так, на днях в Instagram-stories она продемонстрировала трендовый образ с темно-синими джинсами клеш, бежевым свитером с высоким горлом и шубой из эко-меха в самом модном принте сезона - леопардовом. Свой лук она дополнила удобной обувью - коричневыми кроссовками.

С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

Скриншоты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинсовая юбка, пальто и угги

Также телеведущая показала, что осенью не стоит ограничиваться брюками из денима - можно присмотреть и синюю юбку миди с отсрочкой и пуговицами.

Эту деталь гардероба Ефросинина дополнила бежевой водолазкой, пальто в клетку и трендовыми уггами на платформе. Завершить образ знаменитость решила вместительной сумкой.

С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

Скриншоты (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Джинсы, сумка и шуба из эко-меха

Супруга известного телеведущего Григория Решетника Кристина также выбрала модель джинсов клеш на эту осень с молнией спереди и подворотами или, как их еще называют, манжетами.

Многодетная мама продемонстрировала образ с шубой и сумкой из искусственного меха молочного оттенка. Свой лук она дополнила черным лонгсливом и трендовыми ботильонами из замши коричневого цвета.

С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

С чем носить джинсы: Ефросинина и жена Решетника показали самые модные образы на осень 2024

Скриншоты (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Ранее мы писали, почему стеганая женская куртка - тренд сезона.

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы Маши Ефросининой и Кристины Решетник.

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