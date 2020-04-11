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Медсестрам не вистачило спецодягу і вони заразилися коронавірусом: подробиці

STYLERКоронавірус    11.04.2020 - 10:01
Медсестрам не вистачило спецодягу і вони заразилися коронавірусом: подробиці
Коронавірус 2020 - медсестри заразилися коронавірусом через брак спецодягу (УНІАН)

Коронавірус підхопили лікарі з-за браку захисного одягу

Коронавірус 2020 підчепили лікарі з Великобританії - так позначився брак спеціального захисного одягу та іншого оснащення. Про це інформує видання "New York Post".

Наголошується, що три медсестри госпіталю The Northwick Park Hospital на північно-заході Лондона заразилися коронавірусом, оскільки їм не вистачило спецодягу і вони були змушені одягти сміттєві пакети.

Даний госпіталь першим у Великобританії заявив про нестачу медичного обладнання після того, як в березні 2020 відзначили збільшення числа тих, що заразилися COVID-19.

Керівництво лікарні не змогло надати працівникам медичні маски, шапочки і фартухи, тому медсестри були змушені одягти на голову, руки і ноги сміттєві пакети. В такому вигляді вони вирушили прибирати палати з інфікованими пацієнтами.

В кінцевому підсумку у дівчат був діагностований коронавірус, після чого їм довелося зайняти місце в палатах в якості пацієнтів.

Нагадаємо, що Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих коронавірусом.

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