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Рукавички не допоможуть: медики розвіяли черговий міф про коронавирус

STYLERКоронавірус    04.04.2020 - 10:30
Рукавички не допоможуть: медики розвіяли черговий міф про коронавирус
Коронавірус 2020

При захисті від коронавірусу 2020 не допомагають хірургічні рукавички

Коронавірус 2020 лякає своїми масштабами і тепер кожен намагається знайти хоч якісь способи, що зможуть допомогти захиститися від зараження. Як виявилося, рукавички не є надійним захистом, передає WHNT News 19.

Виявляється, хірургічні рукавички подібні за текстурою з шкірою, і вони здатні поглинати мікроби і патогени з нечистої поверхні. Тому, якщо доторкнутися ними до обличчя, то можна заразитися.

Щоб вони служили захистом, слід змінювати або регулярно чистити. У тому ж випадку, коли здійснюється догляд за людиною з таким захворюванням, надягати рукавички рекомендують при контакті з кров'ю або іншими виділеннями організму.

Це також відноситься до тих ситуацій, коли обробляються потенційно небезпечні поверхні, такі як столи, сантехніка, телефони, клавіатура. "Переконайтеся, що ви не торкаєтеся очей, носа або рота руками в рукавичках. Використовуйте їх тільки один раз, відразу ж знімайте їх і мийте руки не менше 20 секунд з милом і водою", - радять експерти.

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