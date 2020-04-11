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Що українці найчастіше купують на карантині: цікавий рейтинг товарів

STYLERЖиття    11.04.2020 - 16:20
Що українці найчастіше купують на карантині: цікавий рейтинг товарів
Карантин в Україні - що українці найчастіше купують

Опублікований список товарів, які користуються неймовірним попитом під час карантину

Карантин в Україні триває вже четвертий тиждень. Люди намагаються якомога рідше виходити на вулицю, а тому все частіше замовляють необхідні товари по інтернету.

Під час карантину лише ізоляція може допомогти максимально убезпечити себе від контактів із зовнішнім світом. І онлайн-шопінг в даній ситуації дуже до речі. Про це інформує сайт "Сьогодні".

Перше, що цікавить українців при покупках онлайн - маски та антисептики. Також українці стали частіше купувати товари для домашніх тварин, спортивне взуття та товари для творчості.

"Звичайно, попит на медичні маски і антисептики залишається. Але, сидячи вдома, українці стали більше замовляти в інтернеті товари, які раніше купували по дорозі додому або в торговому центрі", - зазначає керівник прес-служби Prom.ua Лілія Овчинікова.

Фахівці маркетплейсу Bigl.ua відзначають, що, крім іншого, люди стали в 6 разів частіше купувати кварцові лампи, у 4,5 рази - баффи і балаклави, а також у 1,5 рази більше - алмазну мозаїку і еспандери.

Аналітики порталу OLX розповідають, що в березні українці стали активніше купувати побутову хімію. "У другій половині місяця українці частіше цікавилися також товарами для фітнесу - приблизно у півтора рази, в той час як кількість пропозицій впало приблизно на 11%", - відзначають в OLX.

В топах виявилися також настільні ігри, скутери, велосипеди, ігрові приставки. "Багато хто обирає б/у товари, щоб зараз не переплачувати, а більшість з цих речей, швидше за все, будуть мало використовуватися після карантину", - розповідає Андрій Здор, керівник IZI.ua.

І, звичайно ж, істотно збільшився попит на доставку продуктів із супермаркетів. "Середній чек у порівнянні з лютим цього року виріс на 15% і становить 1866 грн", - розповідає Євген Нетреба, комерційний директор сервісу доставки продуктів Zakaz.ua.

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