Что подают на церемонии коронации монархов: рецепты от королевской семьи
6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы. Это знаменательное событие всегда сопровождается разными торжествами. На следующий день король, королева-консорт и гости примут участие в Великом коронационном обеде.
Какие блюда будут представлены на обеде и как их повторить на дому, рассказали на сайте Eat This Not That.
Традиционные блюда для коронации
Получить приглашение на такое торжество могут далеко не все, ведь это шанс - один на миллион. Однако если вы активно следите за жизнью королевской семьи, то сможете повторить торжественный обед у себя дома.
Сама церемония будет проходить в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после чего состоится процессия обратно в Букингемский дворец.
6 мая состоится коронация короля Карла III и королевы-консорта Камиллы (фото: Getty Images)
Официальным блюдом мероприятия монархи избрали коронационный киш. Их взгляд на классический французский пирог включает хрустящее тесто и пикантный заварной крем со шпинатом, бобами, чеддером и эстрагоном.
Они остановились на этом варианте, потому что киш можно удобно разделить между гостями, он подходит под различные потребности и вкусы. Кроме того, рецепт киша можно легко адаптировать и приготовить.
Королева Елизавета II во время своей коронации в 1953 году в качестве главного блюда избрала курицу. Блюдо было разработано специально для монарха.
Как повторить королевское блюдо дома
Для приготовления коронационного киша вам понадобится:
Тесто:
- 125 граммов обычной муки
- Щепотка соли
- 25 граммов холодного сливочного масла
- 25 граммов сала или другого жира
- 2 столовые ложки молока
Начинка:
- 125 мл молока
- 175 мл сливок
- 2 средних яйца
- 1 столовая ложка измельченного эстрагона
- Соль и перец
- 100 граммов тертого сыра чеддер
- 180 граммов вареного шпината
- 60 граммов вареных бобов
Способ приготовления
Для теста просейте в миску муку. Добавьте соль, сало и разотрите смесь пальцами, пока получите структуру, похожую на панировочные сухари.
Понемногу добавляйте молоко и смешивайте тесто. Накройте его и отдохните в холодильнике 30-45 минут. Затем посыпьте мукой рабочую поверхность и раскатайте тесто в круг толщиной 5 мм, чуть больше верхней части формы. Выстелите форму тестом. Накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.
Разогрейте духовку до 190 градусов и поставьте основание запекаться на 15 минут. Затем убавьте температуру до 160.
Взбейте вместе молоко, сливки, яйца, зелень и приправы. Посыпьте 1/2 тертого сыра на запеченную основу, сверху измельчите шпинат, фасоль и зелень, затем залейте жидкой смесью.
Поставьте в духовку и выпекайте 20-25 минут до застывания и немного золотистого цвета. Ваш королевский кош готов!
Раньше мы рассказывали, почему король Чарльз III вычеркнул принца Гарри из сценария своей коронации.
А еще показывали, как монарх Великобритании танцевал гопака с украинцами.