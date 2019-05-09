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У королеви Єлизавети II важлива подія в житті: усі подробиці


Її Величність Єлизавета II стане почесною гостею королівського весілля

Єлизавета II незабаром планує стати почесною гостею на весіллі Леді Габріелли Віндзор та Тома Кінгстона. Про це інформує видання Hello!

18 травня в каплиці святого Георгія в Віндзорському замку відбудеться торжество, схоже на королівське весілля принца Гаррі і Меган Маркл, яке відбулося близько року тому.

Коллаж РБК-Україна

Нагадаємо, що Леді Габріелла є дочкою двоюрідного брата королеви Єлизавети II Майкла Кентського. Після народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі вона змістилася з 51-го на 52-е місце в черзі на корону Британії, тому у деяких виник сумнів, що Її Величність відвідає свято.

Також у розрахунок приймалися неприємні відносини королівської сім'ї до матері нареченої - принцеси Майкл Кентської, оскільки своїми вчинками вона неодноразово викликала обурення у монарха і наближених.

Але тепер всі сумніви позаду - присутність королеви на весіллі Леді Габріелли підтверджено офіційно, а також уточнюється, що церемонія розпочнеться о 12 годині і проведе її Декан Віндзорський Девід Коннер, духовний глава каноніків каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл.

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