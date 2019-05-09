У королеви Єлизавети II важлива подія в житті: усі подробиці

Єлизавета II незабаром планує стати почесною гостею на весіллі Леді Габріелли Віндзор та Тома Кінгстона. Про це інформує видання Hello!

18 травня в каплиці святого Георгія в Віндзорському замку відбудеться торжество, схоже на королівське весілля принца Гаррі і Меган Маркл, яке відбулося близько року тому.

Коллаж РБК-Україна

Нагадаємо, що Леді Габріелла є дочкою двоюрідного брата королеви Єлизавети II Майкла Кентського. Після народження первістка Меган Маркл і принца Гаррі вона змістилася з 51-го на 52-е місце в черзі на корону Британії, тому у деяких виник сумнів, що Її Величність відвідає свято.

Також у розрахунок приймалися неприємні відносини королівської сім'ї до матері нареченої - принцеси Майкл Кентської, оскільки своїми вчинками вона неодноразово викликала обурення у монарха і наближених.

Але тепер всі сумніви позаду - присутність королеви на весіллі Леді Габріелли підтверджено офіційно, а також уточнюється, що церемонія розпочнеться о 12 годині і проведе її Декан Віндзорський Девід Коннер, духовний глава каноніків каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

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