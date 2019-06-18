Королева може проігнорувати хрещення сина Меган Маркл: названа причина

Меган Маркл і принц Гаррі збираються охрестити свого первенця

Офіційне підтвердження про те, що королева проігнорує важливу подію в житті її правнука, яка відбудеться в каплиці Святого Георгія, зробив і Кенсінгтонський палац.

Виходячи з цієї інформації журналісти звірилися з календарем Єлизавети II і назвали передбачувану дату хрещення сина Меган Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Так, причиною відсутності Її Величності стане те, що вона буде виконувати королівські обов'язки. 3 липня королева буде знаходитися за сотні миль від Віндзора, тому що вона буде приймати гостей в саду у своїй офіційній резиденції в Шотландії, Холірудхаус в Единбурзі.

А 9 липня, вона повинна відвідати графство Кембріджшир, на сході Англії, що також ускладнить їй відвідування каплиці Святого Георгія.

Меган Маркл, принц Гаррі і малюк Арчі (фото: GettyImages)

Відзначимо, що в минулому році Єлизавета II також пропустила хрещення принца Луї, третьої дитини Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Також в день релігійного обряду до Великобританії з Лос-Анджелеса швидше за все прилетить мати Меган Доріа Регланд.

Нагадаємо, головний редактор Vogue озвучив ім'я найстильнішої дами в королівській сім'ї.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл і принц Гаррі показали нове фото малюка Арчі. В мережі не вщухають суперечки, на кого схожий первенець герцогів Сассекських.