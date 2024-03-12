Королева Камилла соединила желто-голубые цвета в новом образе (фото)

Королева Камилла показала образ в желто-голубых цветах.

Королева Камилла не скрывает, что она искренне поддерживает Украину и всегда очень тепло встречает Елену Зеленскую, когда она приезжает с деловыми визитами. Но поддержку королева оказывает не только при личных встречах с представителями Украины, но даже в своих образах.

Так, на церемонию празднования Дня Содружества в Великобритании жена короля Чарльза III вышла в наряде голубого цвета. Королева-консорт выбрала голубое платье, пальто с интересными рукавами и шляпку разных оттенков голубого. А также в ее руках присутствовал небольшой букет из желтых роз.

Королева Камилла соединила желто-голубые цвета в образе (фото: Getty images)

Сочетание этих двух цветов таким уважаемым лицом не может не восприниматься в мире как невербальный знак поддержки Украины.

Также интересной деталью ее образа стала брошь, которая украшала пальто королевы. Ее особенность в том, что камень на ней - это сапфир с бриллиантами. Известно, что первое такое украшение приобрела еще Александра Датская.

Стоит сказать, что Камилла уже не в первый раз демонстрирует образ в синих, желтых и голубых цветах. Конечно, далеко не всегда королева имеет целью привлечь внимание к Украине, но здесь уже каждый воспринимает по-своему, поскольку наша ситуация в стране до сих пор должна быть на первом месте и о войне точно не стоит молчать, особенно таким фигурам, как королева. консорт.