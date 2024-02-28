Королева Камилла надела особое украшение Елизаветы II (фото)

Королева Камилла довольно часто носит драгоценные украшения, но очень редко она одевает носившиеся Елизавета II.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль ITV News Royals.

Королева Камилла одела украшения Елизаветы II

Королева была замечена в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Именно там состоялась поминальная служба в честь короля Греции Константина II, на которую из-за состояния здоровья Кейт Миддлтон не собирался ехать принц Уильям, хотя это его крестный отец. Следует сказать, что он умер 10 января 2023 года.

Именно на эту службу Камилла впервые надела парные бриллиантовые броши от всемирно известного бренда Cartier в форме плюща, которые раньше носила Елизавета II. Королева получила эти драгоценные украшения от родителей на свое 21-летие в 1947 году.

Королева Камилла в драгоценностях Елизаветы II (фото: instagram.com/itvnewsroyals)

Елизавета II обожала эти украшения и неоднократно надевала их на официальные встречи. А Камилла решила одеть это украшение по печальному случаю.

Эти бриллианты позволили ей привлечь внимание к своему темно-синему костюму в полоску, состоящую из длинной юбки и пиджака. А также помимо украшений Cartier, свой образ Камилла дополнила модной шляпой с перьями такого же синего цвета.

Среди приглашенных на церемонию были: король Испании Филипп VI, герцог и герцогиня Глостерские, принцесса Беатрис, королева Летиция, принц Эндрю, королева Греции Анна-Мария, герцог Кентский, Сара Фергюсон, принцесса Анна и ее муж, в а также ее дочь и зять Зара и Майк Тиндаллы. А вот короля Чарльза, принца Уильяма и Кейт Миддлтон по понятным причинам на мероприятии не было.