Королева Камилла берет паузу в выполнении королевских обязанностей: в чем причина

Королева Камилла решила отдохнуть после напряженных недель, которые были наполнены исполнением королевских обязанностей и потому берет паузу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Королева Камилла берет паузу в работе

После напряженного периода, когда Камилла помогала ухаживать за своим мужем, королем Чарльзом III, у которого диагностировали рак и выступала от его имени во время некоторых королевских поездок. На этой неделе королева не выдержала и заявила, что берет перерыв в королевских обязанностях.

Источники во дворце сообщают, что 76-летняя королева регулярно планирует отдых в это время года. Один источник говорит, что это запланированная неделя времени наедине, привычная для нее в начале весны и указывает, что это не связано со здоровьем короля.

Но стоит сказать, что отпуск Камиллы не будет длительным, ведь уже в следующий понедельник в календаре королевы запланировано важное событие.

Следующим запланированным королевским праздником будет, когда она возглавит семью, вместо монарха, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне на ежегодной службе ко Дню Содружества наций 11 марта. Ожидается, что король примет участие только в видеообращении, воспроизведенном во время этой службы.

Королева Камилла с королем Чарльзом III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Отпуск королевы Камиллы означает, что трое из четырех высших членов королевской семьи находятся без внимания общественности.

Известно, что 75-летний король Чарльз снял с себя большинство публичных обязанностей, поскольку проходил лечение от рака, хотя продолжает работать за кулисами и даже неоднократно был замечен во время прогулок или визитов в церковь.

А вот принц Уэльский вернулся к королевским обязанностям в феврале после того, как взял отпуск, чтобы помочь своей жене выздороветь и сохранить как можно лучшие условия для их детей.

Выходит, что пока Камилла будет в отпуске, Уильям - это единственный член королевской семьи, который сможет исполнять все королевские обязанности при отсутствии королевы Камиллы, его супруги Кейт и короля Чарльза.