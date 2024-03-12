Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори у новому образі (фото)

Королева Камілла показала образ у жовто-блакитних кольорах

Королева Камілла не приховує того, що вона щиро підтримує Україну й завжди дуже тепло зустрічає Олену Зеленську, коли вона приїжджає з діловими візитами. Але підтримку королева проявляє не лише при особистих зустрічах з представниками України, а й навіть у своїх образах.

Так, на церемонію святкування Дня Співдружності у Великій Британії дружина короля Чарльза III вийшла у вбранні блакитного кольору. Королева-консорт вибрала блакитну сукню, пальто з цікавими рукавами та капелюшок різних відтінків блакитного. А також у її руках був присутній невеликий букет жовтих троянд.

Королева Камілла поєднала жовто-блакитні кольори в образі (фото: Getty images)

Поєднання цих двох кольорів такою поважною особою, не може не сприйматися у світі, як невербальний знак підтримки України.

Також цікавою деталлю її образу стала брошка, яка прикрашала пальто королеви. Її особливість у тому, що камінь на ній - це сапфір з діамантами. Відомо, що першою таку прикрасу придбала ще Олександра Данська.

Варто сказати, що Камілла вже не вперше демонструє образ у синіх, жовтих та блакитних кольорах. Звісно, далеко не завжди королева має на меті пригорнути увагу до України, але тут вже кожен сприймає по-своєму, оскільки наша ситуація в країні й досі має бути на першому місці й про війну точно не варто мовчати, особливо таким постатям, як королева-консорт.