"Мы этого не забудем": Зеленская сказала, как на самом деле королевская семья поддерживает Украину

Елена Зеленская довольно близко общается с членами королевской семьи и всегда рада встречам с ними, поэтому поделилась, как они поддерживают Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью первой леди с Пирсом Морганом.

Елена Зеленская рассказала, как королевская семья поддерживает Украину

На днях первая леди Украины встретилась с королевой Камиллой, которая была очень рада визиту Елены, поэтому Пирс решил начать разговор о королевской семье с Камиллы. Журналиста интересовало, чувствует ли Елена определенное родство с королевой.

"Трудно сравнивать нашу деятельность, но есть схожие ожидания от общественности, и мы это чувствуем, и мы должны соответствовать этим ожиданиям. И в этом смысле, я думаю, есть родство", - говорит Елена о королеве.

Также жена Зеленского вспомнила, как Камилла сказала ей, сколько получает писем, адресованных его Величеству. И о том, что королева пытается ответить на большинство из них.

"Было очень приятно услышать, что многие украинцы написали о поддержке его Величества", - подмечает Елена.

Елена Зеленская с королевой Камиллой (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Морган коснулся и Кейт Миддлтон, с которой Зеленская имеет хорошие отношения, но во время этого визита - женщины не имели возможности встретиться.

Дело в том, что принц и принцесса Уэльские поехали в Украинский культурный центр в Лондоне вскоре после начала войны - их визит Зеленская очень высоко оценила еще тогда.

"Это были шокирующие дни после начала широкомасштабного вторжения, и каждый знак поддержки был для нас очень важен, чтобы мы поняли, что мы не сами в этой трагедии. Я не знаю, что бы произошло, если бы мы не увидели подобных знаков. Думаю, мы были бы еще больше растеряны и дезориентированы.В мире много говорят об украинской устойчивости и о том, как мы справлялись в первые дни.Но эта устойчивость, я могу сказать, также зависела от поддержки извне.Поэтому мы очень благодарны за это, и мы этого не забудем", - говорит Зеленская в интервью.

Первая леди Украины из Кейт Милддлтон (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Чарльз III в одном из своих обращений выразил поддержку Украине и это не могло не задеть первую леди.

"Мы были тронуты его обращением к украинцам во вторую годовщину крупномасштабного вторжения. Мы действительно чувствуем поддержку со стороны королевской семьи", - сказала Елена о поддержке короля.

Елена Зеленская с королем Чарльзом III (фото: t.me/FirstLadyOfUkraine)

Невозможно было обойти и поддержку покойной Елизаветы II, поскольку во время начала российского вторжения она еще была жива и достаточно искренне и активно оказывала поддержку Украине.

"Я думаю, что в целом стандарт поддержки Украины был установлен под руководством королевы Елизаветы ІІ. Каждым процессом должен кто-то руководить, лидер - человек, который станет примером, а потом все небезразличны будут подражать ему. И если бы не было такого лидера, я думаю, реакция общественности была бы не такой мощной или была бы медленнее. Поэтому мы благодарны. Мы очень тепло вспоминаем те времена, и для нас Елизавета II - очень важная историческая фигура", - высказалась первая леди о ныне покойной королеве.