Притула розчулив фото з дружиною: люблю так, що на очі не бачу

Сергій Притула (фото: РБК-Україна)

Ведучий Сергій Притула привітав свою дружину з 5-ю річницею весілля

Шоумен Сергій Притула і його дружина Катерина Сопельник 30 серпня святкують чергову річницю весілля. Цього року їх шлюбу виповнилося п'ять років. Окрім привітань у колі родини, шоумен вирішив нагадати усім своїм передплатникам про його особисте і дуже важливе свято. Телеведучий залишив зворушливий допис з фотокартками дружини на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку Притула перелічив свої здобутки й перемоги за останні 5 років.

"За 5 років після весілля я відпрацював 600 концертів по усьому світу, відзнявся у +/- 300 телепрограмах на трьох каналах, поправився на 5 кілограмів і, якогось дідька, посивів на бороді", - підкреслює шоумен.

Після кількох слів про себе екс-актор вирішив підкреслити перемоги своєї дружини.

"Ти – народила доньку і поставила брекети! Ну, це, окрім того, що ходила на роботу і закривала кілька проєктів на паралельних курсах. Ну і ще займалась ремонтами, щоб у нас було затишне гніздечко. Щоб діти були ситі, вмиті, файно вдіті – теж переймалася. Відпустки планувала. Нагадувала, коли день народження у когось із родичів (моїх))))). Навчилась готувати те, чого раніше не вміла, але знала, що я таке люблю. А головне, завжди була поряд у важливі моменти. З кожним роком ти стаєш красивішою і мудрішою! І ще, тобі дуже пасує материнство! Мені залишається дрібничка – робити все, щоб тобі було не соромно зі мною "вийти в люди"))! І я дуже стараюсь! Вітаю нас з першою "5-річкою"! Люблю так, що на очі не бачу! Танцюємо далі!" – підсумував ведучий.

Притула похвалився фото дружини у соцмережах (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що раніше Сергій Притула заявив про вихід із шоу-бізнесу.

Також раніше повідомлялося, що Притула балотується в мери Києва від партії "Голос".