Король Малайзії розлучився з російською дружиною через пост в Instagram: усі деталі

Король Малайзії раптово розлучився з дружиною (Колаж РБК-Україна)

Міс Москва-2015 повернулася додому з новонародженим сином

Король Малайзії Мухаммад V, який відрікся від свого престолу, раптово розлучився зі своєю молодою дружиною з Росії Оксаною Воєводиною. Пара пробула в шлюбі менше року. Про це повідомляє видання The New Straits Time.

Весілля короля Малайзії Мухаммада V і росіянки, володарки титулу "Міс Москва -2015" Оксани Воєводіної відбулася в листопаді 2018 року.

Відомо, що Воєводіна напередодні церемонії прийняла іслам і навіть була помічена в хіджабі. Відносини короля і росіянки тривали близько півтора років. Вони познайомилися в Європі. Йому 49 років, а їй – 25. До Воєводіної король Мухаммад був одружений, але розлучився в 2008 році.

Сама весілля пройшло в підмосковній Барвисі, а не в Малайзії. У рагсі вони реєструвати свій шлюб не стали, але відгуляли пишний бенкет на 50 осіб. Пізніше стало відомо, що Воєводіна на той момент вже була вагітна.

У травні 2019 року у них народився син, якого назвали Тенку Ісмаїл Леон Петра Бін Тенку Мухаммад V Фаріс Петра. А сам король заради молодої дружини відрікся від престолу.

Весілля короля Малайзії та росіянки (соціальні мережі)

А ще через місяць Оксана Воєводіна раптово повернулася в Москву, і оселилася в заміському будинку разом зі своєю матір'ю. Як розповіла подруга Воєводіної, ініціатором розлучення став Мухаммад, а Оксана віддана чоловікові і любить його.

Процедура розірвання шлюбу була офіційно завершена 1 липня. Згідно з документами, пара розлучилася за суворими правилами ісламу, а це значить, що вони не зможуть одружитися знову. У паперах вказано термін "талак баін" – "необоротна форма".

Король Малайзії Махаммад V і Оксана Воєводіна (соціальні ести)

Як повідомляють інсайдери, причиною розлучення стала публікація Воєводиної в Instagram, де вона висловила сподівання, що її син стане наслідним принцом держави Малайзії і в майбутньому буде королем.

Цей допис не сподобався королівської сім'ї, і вони порахували його непристойним. Також вони впевнені, що росіянка не засвоїла місцевих традицій престолонаслідування і їй не місце в королівській родині.

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