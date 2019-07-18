Король Малайзии развелся с русской женой из-за поста в Instagram: все детали

Король Малайзии внезапно развелся с женой (Коллаж РБК-Украина)

Мисс Москва-2015 вернулась домой с новорожденным сыном

Король Малайзии Мухаммад V, который отрекся от своего престола, внезапно развелся со своей молодой женой из России Оксаной Воеводиной. Пара пробыла в браке менее года. Об этом сообщает издание The New Straits Time.

Свадьба короля Малайзии Мухаммада V и россиянки, обладательницы титулы "Мисс Москва -2015" Оксаны Воеводиной состоялась в ноябре 2018 года.

Известно, что Воеводина накануне церемонии приняла ислам и даже была замечена в хиджабе. Отношения короля и россиянки длились около полутора лет. Они познакомились в Европе. Ему – 49 лет, а ей – 25. До Воеводиной король Мухаммад был женат, но развелся в 2008 году.

Сама свадьба прошла в подмосковной Барвихе, а не в Малайзии. В загсе они свой брак регистрировать не стали, но отгуляли пышный банкет на 50 человек. Позже стало известно, что Воеводина на тот момент уже была беременна.

В мае 2019 года у них родился сын, которого назвали Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. А сам король ради молодой жены отрекся от престола.

Свадьба короля Малайзии и россиянки (социальные сети)

А еще через месяц Оксана Воеводина внезапно вернулась в Москву и поселилась в загородном доме вместе со своей матерью. Как рассказала подруга Воеводиной, инициатором развода стал Мухаммад, а Оксана преданна мужу и любит его.

Процедура расторжения брака была официально завершена 1 июля. Согласно документам, пара развелась по строгим правилам ислама, а это значит, что они не смогут пожениться снова. В бумагах указан термин "талак баин" – "необратимая форма".

Король Малайзии Махаммад V и Оксана Воеводина (социальные ести)

Как сообщают инсайдеры, причиной развода стала публикация Воеводиной в Instagram, где она выразила надежду, что ее сын станет наследным принцем государства Малайзии и в будущем будет королем.

Данная запись не понравилась королевской семье, и они посчитали ее неприличной. Также они уверены, что россиянка не усвоила местных традиций престолонаследия и ей не место в королевской семье.

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