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У Малайзії обрали нового короля

Новини » Політика    24.01.2019 - 11:29
У Малайзії обрали нового короля
Фото: Тенгку Абдулла (nst.com.my)

Новим королем обрано султана штату Паханг Тенгку Абдуллу

Рада правителів Малайзії обрав султана штату Паханг Тенгку Абдуллу новим королем країни. Це випливає з заяви Ради, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bernama.

Як повідомляється, новий король вступить на посаду 31 січня, термін його правління складе п'ять років. Прем'єр-міністра країни повідомили про результати голосування.

Зазначимо, Малайзія - конституційна монархія, її король виконує церемоніальні представницькі функції і є головнокомандувачем збройними силами.

За законами Малайзії, термін правління короля становить 5 років, його обирають серед дев'яти султанів, правлячих штатами країни, в ході таємного голосування.

Відзначимо, попередні вибори в парламент Малайзії пройшли в 2013 році.

Нагадаємо, парламент Греції сьогодні, 24 січня, проведе голосування про ратифікацію угоди з Македонією про зміну назви балканської держави.

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