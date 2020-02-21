Чим годують українців у Нових Санжарах: у мережу потрапило відео

Евакуйовані з Уханя українці зараз знаходяться на карантині в санаторії Нацгвардії в Нових Санжарах Полтавської області. Після жорсткого прийому з боку місцевих жителів, українці все-таки обживаються в нових умовах і готуються провести в медцентрі наступні 13 днів.

21 лютого нашим співвітчизникам приготували сніданок, який складався з бурякового салату, гречки, сардельки, звареного яйця, хліба з маслом, соку. Всі подробиці трапези показали на відео.

Чим годують українців у Нових Санжарах (YouTube)

Як ми писали раніше, одна з евакуйованих українок показала на відео, в яких умовах живуть у санаторії люди, вивезені з Китаю. У ролику вона повідомила, що її вдарив струмом душ, а на вхідних дверях до кімнати відсутній замок і її не можна закрити.

Нагадаємо, що приліт українців з Китаю в Україну почався зі скандалу, люди в Полтавській області влаштували протести проти розміщення в медцентрі українців. Вони йшли на сутички з правоохоронцями, блокували дороги і вели себе неадекватно.

До речі, під час акцій протесту в Нових Санжарах постраждала одна місцева жителька. Про це заявив голава Нацполіції Ігор Клименко, передає кореспондент РБК-Україна. За словами Клименка, постраждалу штовхнув натовп людей.