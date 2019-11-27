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Уряд вперше спрямував кошти на обладнання харчблоків у школах

Новини » Суспільство     27.11.2019 - 16:29
Уряд вперше спрямував кошти на обладнання харчблоків у школах
Ілюстративне фото (facebook.com/Ирина Косенко)

У 2020 році спрямують 400 млн гривень

Кабінет міністрів України прийняв рішення спрямувати у 2020 році 400 млн гривень на обладнання харчоблоків у школах. Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки (МОН) України.

Зазначається, що ці кошти виділяються на стандартних засадах співфінансування. Так, постанова передбачає, що місцеві органи мають додати до державних коштів свої інвестиції:

  • не менш як 30% суми мають додати м. Київ, міста обласного значення, ОТГ з адміністративним центром у місті обласного значення, а також області;
  • не менш як 10% суми - райони та ОТГ;
  • не менш як 5% суми - села (селища), що мають статус гірських населених пунктів, та населені пункти, розташовані на лінії зіткнення.

“Сьогодні ми маємо статистику, що впродовж навчання у школі майже на 40% зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Це сигнал для нас, що ми, разом із МОЗ, маємо звернути увагу на здорове харчування у школах. Ці 400 млн грн - наш перший крок у цьому напрямі”, - наголосила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні 27 листопада виділив більше 200 млн гривень на зарплати медикам та вчителям.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення для розблокування виплати лікарняних.

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