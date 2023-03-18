Буковинские лесники восстанавливают популяцию редких животных: смотрите фото дикой природы

В Украине проживает много краснокнижных животных. Экологи и лесоводы всеми силами стремятся сохранить и размножить их популяции. Аналогичная ситуация с редкими представителями фауны зубрами.

Об этом говорится в сообщении Подольского лесного офиса на Facebook .

Как восстанавливают популяцию зубров в Украине

В январе 2023 года лесоводы провели учет животных и обнаружили, что больше всего их проживает в лесах Винницкой области - 110 особей, среди которых 9 зубренков. Всего в Украине проживает более 400 особей исчезающего вида.

Следует также добавить, что 54 зубра проживают в вольерных хозяйствах и не приспособлены к самостоятельной жизни в дикой природе. Поэтому нужно выводить новых лиц для продолжения популяции.

В леса Черновицкой области первые зубры завезли еще в конце 1960 годов. Они адаптировались к условиям буковинских лесов и постепенно стали разживаться. А уже в 2000 годах вид начал деградировать, в частности из-за браконьерства.

В 2016 году в Баниловском лесничестве филиала "Черновицкое лесное хозяйство" построили вольер для зубров. В настоящее время здесь собрали три генеалогические линии зубров, проживающих в вольере.

Среди всех проживающих на территории заказника троих уже готовят к жизни в лесах и на угодьях. Среди них взрослый самец, по имени Мурий и двое молодых животных Мурчик и Мурка.

Для лесоводов этот шаг является большим достижением на пути к восстановлению популяции животных, которые более редки, чем черные носороги в Африке!

В Украине возобновляется популяция краснокнижных зубров (фото: facebook.com/Подольский лесной офис)