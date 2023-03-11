"За ней стоит очередь": в каком состоянии собака Эльза, которая лежала на развалинах дома

Российские войска 9 марта нанесли ракетный удар по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. В результате погибли супруги. Собака Эльза лежала на руинах дома и искала своих хозяев.

Где сейчас собака

Сейчас Эльза находится на лечении в ветеринарной клинике во Львове.

Фотографию, где собака лежит на руинах, в сети увидели львовские волонтеры Юлия Радлинская и Арина Терлецкая. После увиденного они решила срочно забрать животное.

"То, что там мы увидели, это очень трудно вообще описать, потому что ты идешь по обломкам всего чьего-то мира. Я удивляюсь, как эти собаки вообще выжили, поскольку там вообще ничего не остались, там дома не осталось, там все разрушено", - говорит волонтер Орися Терлецкая.

Волонтер и собака Эльза (suspilne.media)

Сейчас Эльза находится в ветеринарной клинике. Велонтер говорит, что собака испытала большой стресс, который повлиял на ее самочувствие.

"Она очень боится. Хотя это собака, которая очень ориентирована на человека, она постоянно хочет, чтобы ее гладили", - говорит волонтер.

Собака Эльза (suspilne.media)

В каком состоянии сейчас животное

Животное получило травму лапы и глаза, а еще имеет рану на шее.

Ветеринар Назар Кашляк рассказал, что состояние животного удовлетворительное. Однако, на левой тазовой конечности есть рваная рана, возможно, какие-то обломки здания зацепили.

"Также она была вся в пыли, поэтому у нее есть незначительный конъюнктивит на правом глазу, а на левом глазу есть травма роговицы. Также есть припухлости в участке шеи. Здесь ей впился ошейник, на котором она была. Признак контузии нет", - говорит ветеринар.

В ветклинике Эльзе дают обезболивающее, противобактериальное лекарство, обрабатывают раны. Когда собака поправится, волонтеры хотят найти ей новую семью.

"Я думаю, мы найдем ей лучшую семью, она окажется в хороших руках. Ее фотография облетела весь интернет и просторы мирового интернета и разные тик-токи снимают с ней, поэтому, конечно, что за нею стоит очередь", - добавляет Арина Терлецкая.