Полезна для мозга и уменьшает воспаление: какую рыбу нужно есть как можно чаще
Лосось очень полезная и вкусная рыба и ею можно наслаждаться в любое время года. Он может быть частью хорошо сбалансированной диеты, поскольку богат на белок и жирные кислоты, такие как омега-3.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
В лососе большое количество высококачественного белка
Если вы не получаете достаточное количество белка в своем ежедневном рационе, вы можете начать исправлять это. Белок необходим для похудения, наращивания мышц и ускорения метаболизма.
В общем, следует получать примерно от 20 до 30 г белков за один прием пищи.
К тому же высокое содержание белка в лососе может помочь почувствовать себя сытым.
Селен в лососе поддерживает щитовидную железу
Еще одно большое преимущество лосося заключается в том, что эта ароматная рыба имеет очень высокое содержание микроэлемента под названием селен, который содержит около 70% ежедневной рекомендуемой нормы на порцию.
Среди других преимуществ, связанных с вашим сердцем и когнитивным здоровьем, селен необходим для здоровой щитовидной железы.
Дефицит этого минерала может увеличить риск гипертиреоза - заболевания, вызванного избытком гормонов щитовидной железы.
Много витамина В12
Такой витамин является важным питательным веществом для поддержания здоровой системы нервных и кровяных клеток тела.
Когда у вас дефицит В12, то вы можете ощущать слабость, потерю веса и даже депрессию. B12 требуется, чтобы предотвратить мегалобластную анемию, проблему крови, которая может привести к вялости и истощению.
Поскольку наш организм не может накапливать свой B12, то нужно получать его из пищи или добавок.
Ежедневная рекомендованная доза B12 составляет 2,4 микрограма.
Лосось (фото: Freepik)
Улучшает здоровье сердца
Омега-3 жирные кислоты очень полезны для поддержания здоровья сердца. Можно найти растительные омега-3 (ALA) в таких продуктах, как семена льна, чиа и некоторые орехи.
Однако рыба является лучшим источником наиболее биологически активных форм омега-3 жирных кислот EPA и DHA. Лосось является одним из богатейших источников с примерно 2260 миллиграммами омега-3.
Уменьшает воспаление
Хроническое воспаление в организме может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как заболевания сердца, диабет и боль. К счастью, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе и другой жирной рыбе, связаны с уменьшением воспаления.
Лосось улучшает здоровье мозга
Жирная рыба, например лосось, может улучшить здоровье мозга и даже замедлить снижение когнитивных функций с возрастом.
Мощные питательные вещества в рыбе, такие как витамин D, витамин B, магний и селен могут иметь положительное влияние на когнитивные функции.
Мощный антиоксидант
Лосось получает свой природный розово-красный цвет благодаря химическому соединению под названием астаксантин. Это природный пигмент, также антиоксидант с большой пользой для здоровья.
Астаксантин связан с противовоспалительными свойствами, а также положительным влиянием на снижение риска некоторых видов рака и диабета. В частности, дикий лосось известен тем, что содержит большое количество астаксантина.
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