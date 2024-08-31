Полезна для мозга и уменьшает воспаление: какую рыбу нужно есть как можно чаще

Лосось очень полезная и вкусная рыба и ею можно наслаждаться в любое время года. Он может быть частью хорошо сбалансированной диеты, поскольку богат на белок и жирные кислоты, такие как омега-3.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

В лососе большое количество высококачественного белка

Если вы не получаете достаточное количество белка в своем ежедневном рационе, вы можете начать исправлять это. Белок необходим для похудения, наращивания мышц и ускорения метаболизма.

В общем, следует получать примерно от 20 до 30 г белков за один прием пищи.

К тому же высокое содержание белка в лососе может помочь почувствовать себя сытым.

Селен в лососе поддерживает щитовидную железу

Еще одно большое преимущество лосося заключается в том, что эта ароматная рыба имеет очень высокое содержание микроэлемента под названием селен, который содержит около 70% ежедневной рекомендуемой нормы на порцию.

Среди других преимуществ, связанных с вашим сердцем и когнитивным здоровьем, селен необходим для здоровой щитовидной железы.

Дефицит этого минерала может увеличить риск гипертиреоза - заболевания, вызванного избытком гормонов щитовидной железы.

Много витамина В12

Такой витамин является важным питательным веществом для поддержания здоровой системы нервных и кровяных клеток тела.

Когда у вас дефицит В12, то вы можете ощущать слабость, потерю веса и даже депрессию. B12 требуется, чтобы предотвратить мегалобластную анемию, проблему крови, которая может привести к вялости и истощению.

Поскольку наш организм не может накапливать свой B12, то нужно получать его из пищи или добавок.

Ежедневная рекомендованная доза B12 составляет 2,4 микрограма.

Лосось (фото: Freepik)

Улучшает здоровье сердца

Омега-3 жирные кислоты очень полезны для поддержания здоровья сердца. Можно найти растительные омега-3 (ALA) в таких продуктах, как семена льна, чиа и некоторые орехи.

Однако рыба является лучшим источником наиболее биологически активных форм омега-3 жирных кислот EPA и DHA. Лосось является одним из богатейших источников с примерно 2260 миллиграммами омега-3.

Уменьшает воспаление

Хроническое воспаление в организме может привести к ряду проблем со здоровьем, таких как заболевания сердца, диабет и боль. К счастью, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в лососе и другой жирной рыбе, связаны с уменьшением воспаления.

Лосось улучшает здоровье мозга

Жирная рыба, например лосось, может улучшить здоровье мозга и даже замедлить снижение когнитивных функций с возрастом.

Мощные питательные вещества в рыбе, такие как витамин D, витамин B, магний и селен могут иметь положительное влияние на когнитивные функции.

Мощный антиоксидант

Лосось получает свой природный розово-красный цвет благодаря химическому соединению под названием астаксантин. Это природный пигмент, также антиоксидант с большой пользой для здоровья.