Корисна для мозку та зменшує запалення: яку рибу треба їсти якомога частіше

Лосось дуже корисна та смачна риба і нею можна насолоджуватися будь-якої пори року. Він може бути частиною добре збалансованої дієти, оскільки багатий на білок і жирні кислоти, такі як омега-3.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

У лососі велика кількість високоякісного білка

Якщо ви не отримуєте достатньо білка у своєму щоденному раціоні, ви можете почати виправляти це. Білок необхідний для схуднення, нарощування м'язів та прискорення метаболізму.

Загалом варто отримувати приблизно від 20 до 30 г білків за один прийом їжі.

До того ж високий вміст білка в лососі може допомогти відчути себе ситим.

Селен у лососі підтримує щитоподібну залозу

Ще одна велика перевага лосося полягає в тому, що ця ароматна риба має надзвичайно високий вміст мікроелемента під назвою селен, який містить близько 70% щоденної рекомендованої норми на порцію.

Серед інших переваг, пов’язаних із вашим серцем і когнітивним здоров’ям, селен необхідний для здорової щитовидної залози.

Дефіцит цього мінералу, можуть збільшити ризик гіпертиреозу - захворювання, викликаного надлишком гормонів щитовидної залози.

Багато вітаміну В12

Такий вітамін є важливою поживною речовиною для підтримки здорової системи нервових і кров’яних клітин тіла.

Коли у вас дефіцит В12, то ви можете відчувати слабкість, втрату ваги і навіть депресію. B12 потрібен, щоб запобігти мегалобластній анемії, проблемі крові, яка може призвести до млявості та виснаження.

Оскільки наш організм не може накопичувати власний B12, то потрібно отримувати його з їжі або добавок.

Щоденне рекомендована доза B12 становить 2,4 мікрограма.

Лосось (фото: Freepik)

Покращує здоров'я серця

Омега-3 жирні кислоти надзвичайно корисні для підтримки здоров’я серця. Можна знайти рослинні омега-3 (ALA) у таких продуктах, як насіння льону, чіа та деякі горіхи.

Однак, риба є найкращим джерелом найбільш біологічно активних форм омега-3 жирних кислот EPA та DHA. Лосось є одним із найбагатших джерел з приблизно 2260 міліграмами омега-3.

Зменшує запалення

Хронічне запалення в організмі може призвести до ряду проблем зі здоров’ям, таких як хвороби серця, діабет і біль. На щастя, омега-3 жирні кислоти, які містяться в лососі та іншій жирній рибі, пов’язані зі зменшенням запалення.

Лосось покращує здоров'я мозку

Жирна риба, як-от лосось, може покращити здоров’я мозку і навіть уповільнити зниження когнітивних функцій із віком.

Потужні поживні речовини в рибі, такі як вітамін D, вітамін B, магній і селен, можуть мати позитивний вплив на когнітивні функції.

Потужний антиоксидант

Лосось отримує свій природний рожево-червоний колір завдяки хімічній сполуці під назвою астаксантин. Це природний пігмент, який також є антиоксидантом із великою користю для здоров’я.