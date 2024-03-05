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Как выбрать качественного хека, чтобы он не был как "вата" (видео)

Вторник 05 марта 2024 10:45
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Как выбрать качественного хека, чтобы он не был как "вата" (видео) Как в магазине выбрать хека (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если вы думаете, что выбрать качественного хека – это просто, то это не так. Некачественный хек может быть как вата на ощупь языка, совершенно безвкусный и водянистый.

Как выбрать качественную рыбу, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео телеканала "Киев".

Как выбрать качественную рыбу

Не забывайте, что толщина глазури не должна превышать 2-4 миллиметра. Вы ведь не хотите платить за воду.

Погружать в горячую или холодную воду - рыбу не нужно. Она должна размораживаться естественным путем.

Тушка должна быть ровной, серого цвета, от нее не должны отпадать куски.

"Рыбина не должна быть изогнутой и не должна иметь желтого цвета тушки. Она не должна разлазиться", - рассказала на видео эксперт.

Также смотрите, сколько рыба весит, она не может быть очень легкой, значит она высохла.

Ранее мы сообщали, как по маркировке понять, что вы купили отборный "десяток" яиц.

Также мы писали, когда нужно есть яйца, чтобы похудеть.

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