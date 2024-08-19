Поймаете их в каждой реке! 7 самых распространенных рыб Украины

В водоемах Украины проживает несколько десятков рыб, но некоторые из них встречаются почти в каждой реке или озере. Какие рыбы чаще всего становятся добычей рыбаков и как лучше их ловить?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие рыбы наиболее распространены в водоемах Украины и какие наживки они любят.

Карп

Карп - одна из самых распространенных рыб в Украине. Водоемы с медленным течением, такие как пруды и озера, неглубокие реки со слабым течением и глинистым дном - идеальны для карпа. Он прячется в ямах, образующихся у обрывов, или среди густых зарослей камыша.

Рыбалка на карпа в Украине наиболее успешна утром или вечером с июля по сентябрь. Наилучшей наживкой для него будут зерна кукурузы или гороха, хлеб или тесто.

Карп (фото: Википедия)

Карась

Карась известен своей неприхотливостью, поэтому его можно встретить в различных водоемах: от тихих рек до озер, в карьерах, неглубоких прудах, а даже в маленьких заросших реках.

Ловить карася в Украине можно с начала тепла с апреля по ноябрь. Однако лучший клев приходится на июнь-июль. В качестве наживки подойдет мотыль, навозный червь, тесто или хлеб.

Карась (фото: Википедия)

Окунь

Окунь обычно выбирает места вблизи мостов, крутых берегов и оврагов на реках с медленным течением или в ямах. В озерах окунь любит заросшие водной растительностью места.

Ловить его в Украине можно почти круглый год, хотя весенний паводок может помешать рыбалке. Лучшей наживкой для окуня будут навозный червь или маленькая мормышка.

Окунь (фото: Википедия)

Плотва

Плотва живет на мелководье в водоемах с медленным течением и песчаным дном. Ее ловят практически круглый год. Плотва прекрасно клюет на опарыша, мотыля, червя, запаренные зерна пшеницы и овса, тесто или хлеб.

Плотва (фото: Википедия)

Ерш

Ерш живет практически в каждом водоеме Украины: от маленьких рек до больших рек, от небольших прудов до озер. В августе ерши собираются в большие стаи, именно в это время их и следует ловить. Лучшей наживкой для ерша будет навозный червь.

Ерш (фото: Википедия)

Пескарь

Пескарь распространен в большинстве рек Украины, а также в озерах и прудах с сильным течением. Вода в водоеме должна быть чистой, а дно - галечным или песчаным. Пескари держатся ближе ко дну.

Ловить пескаря в Украине лучше после нереста с середины мая. Лучшей наживкой для него мотыль и навозный червь.

Пескарь (фото: Википедия)

Щука

Щука - одна из самых неприхотливых рыб, как к условиям обитания, так и к рациону питания. Благодаря этому, щука живет в самых разных водоемах Украины: озерах, реках, маленьких и больших прудах и т.д.

Ловить щуку можно практически сразу после восхода талых вод. Для приманки прекрасно подойдут разнообразные мормышки, а также метод ловли на живца.

Щука (фото: Википедия)