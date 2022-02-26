Російський дрон атакував судно Морської охорони. Його збили на підльоті до Чорноморська

В ході війни Росії проти України зафіксовано спробу атакувати корабель Морської охорони з безпілотника. Українські війська збили російський дрон на підльоті до Чорноморська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"Сьогодні вночі корабель морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп'ятников" був атакований безпілотним літальним апаратом. Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що безпілотник збили на підльоті до Чорноморська.

"В даний час корабель продовжує нести службу в Чорному морі. Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують захищати Україну", - додали прикордонники.