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Флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря, - ДПС

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Субота 26 лютого 2022 14:36
Флот РФ оголосив "контртерористичну операцію" в українських водах Чорного моря, - ДПС Фото: ДПС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Українські прикордонники повідомили про закриття російськими ВМС району у північно-західній частині Чорного моря начебто для контртерористичної операції. В Державній прикордонній службі України наголосили, що ця частина - український, а не російський берег.

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ

"Перебування кораблів і суден в даному районі буде розцінюватися, як терористична загроза", - йдеться в повідомленні, яке російські ВМС поширюють відкритими каналами безпеки судноплавства.

В ДПС України наголосили, що на північному заході Чорного моря український, а не російський берег.

Це вже не перша загроза з початку вторгнення російських військ

Крім цього, вранці 26 лютого прикордонники Ізмаїльського загону спостерігали активність ворожих дронів. Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідували узбережжя Чорного моря та ріки Дунай.

"Прикордонники разом зі Збройними силами України та іншими силами безпеки і оборони продовжують боронити Україну. Наголосимо, що з початку відкритого вторгнення в Україну Росія влучила щонайменше у три цивільні судна у Чорному морі", - додали у відомстві.

Нагадаємо, що вночі 26 лютого ворожий дрон атакував корабель Морської охорони Держприкордонслужби України "Григорій Куроп’ятніков". Згодом безпілотник був збитий на підльоті до Чорноморська, а корабель продовжив службу.

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