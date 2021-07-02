Ніколи не здавайтеся! Військові записали потужне відео в підтримку нашої збірної на Євро 2020

Українська збірна на Євро 2020 здобула перемогу над командою Швеції з рахунком 1:2 і вийшла до чвертьфіналу чемпіонату. Військовослужбовці з передової вирішили підтримати наших гравців перед грою з командою Англії, яка пройде в Римі.

Наші воїни записали вірш, в якому бажають спортсменам не здаватися і вірити в себе:

Від щирого серця з перемогою вітаємо!

Перешкод для тих, хто вірить, в житті немає.

Ніколи не здавайтеся і в собі не сумнівайтеся!

Ваша гра вам світову славу принесла.

Захищайте Україну на футбольних полях –

Так, як ми у Донбаських степах.

Слава Україні!

Армія вболіває за збірну України Ваша довіра - наш здобуток та воля до перемоги. Разом переможемо! Слава Україні Andriy Shevchenko Telegram - https://t.me/a_shtirlitz Posted by Анатолій Штефан " Штірліц" on Thursday, July 1, 2021



Судячи з ролика, українська армія потужно вболіває за перемогу наших футболістів над англійцями. Побажаємо їм удачі!

У коментарях користувачі мережі також побажали перемоги нашої збірної, але відзначили, що військові - справжні герої нашої країни й завдяки їм ми можемо дивитися футбол.