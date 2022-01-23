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Перукарка розповіла, чому насправді волосся швидко жирніє

Новость на русском →
Неділя 23 січня 2022 12:38
Перукарка розповіла, чому насправді волосся швидко жирніє Фото: чому волосся швидко стає жирним (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє незабаром після миття, і розповіла, як уникнути частого миття голови, яке може пошкоджувати шкіру голови і вашу шевелюру.

Про це розповіла перукар з Австралії, поділившись лайфхак-відео в TikTok.

Завжди мийте голову двічі

За словами фахівця, перше, що ви повинні зробити, приймаючи душ, - двічі помити голову.

Не менш важливо ретельно змивати кондиціонер. Його компоненти можуть залишати жирний слід, обтяжувати волосся і позбавляти його об'єму.

Доглядайте за гребінцями і резинками, правильно вибирайте подушку

Стиліст закликає своєчасно мити свої гребінці і гумки. Як і на шкірі голови, з часом на них накопичується жир і бруд. Таким чином, коли ви розчісуєте чисте волосся брудним гребінцем, це негативно відбивається на його зовнішньому вигляді.

Ще одна поширена помилка - спати на бавовняній наволочці. Краще зробити вибір на користь атласної, яку потрібно щотижня прати.

Дивіться нижче секрети перукаря:

@theskyparlour Tips for greasy hair! Yay for TikTok dances and embarrassing myself for your benifit #tipsforgreasyhair The Magic Bomb (Questions I Get Asked) [Extended Mix] - Hoàng Read

Раніше ми писали, навіщо потрібно додавати сіль в шампунь, і як часто це можна робити.

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