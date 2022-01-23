Перукарка розповіла, чому насправді волосся швидко жирніє
Перукар розповіла, чому волосся швидко жирніє незабаром після миття, і розповіла, як уникнути частого миття голови, яке може пошкоджувати шкіру голови і вашу шевелюру.
Про це розповіла перукар з Австралії, поділившись лайфхак-відео в TikTok.
Завжди мийте голову двічі
За словами фахівця, перше, що ви повинні зробити, приймаючи душ, - двічі помити голову.
Не менш важливо ретельно змивати кондиціонер. Його компоненти можуть залишати жирний слід, обтяжувати волосся і позбавляти його об'єму.
Доглядайте за гребінцями і резинками, правильно вибирайте подушку
Стиліст закликає своєчасно мити свої гребінці і гумки. Як і на шкірі голови, з часом на них накопичується жир і бруд. Таким чином, коли ви розчісуєте чисте волосся брудним гребінцем, це негативно відбивається на його зовнішньому вигляді.
Ще одна поширена помилка - спати на бавовняній наволочці. Краще зробити вибір на користь атласної, яку потрібно щотижня прати.
Дивіться нижче секрети перукаря:
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