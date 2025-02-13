Концерты Винника в ресторане под угрозой: музыканты разбежались, билеты никто не покупает

Почему концерты Винника в Праге могут отменить

Дело в том, что на выступления, которые одиозный певец анонсировал ранее в ресторане Diamond hall в Праге, продано очень мало билетов - всего около 50-ти штук.

По словам блогера, в группе Facebook проводится розыгрыш бесплатных билетов на 14 февраля всех, кто живет в Праге, а остальные будут заполнять по бесплатным приглашениям. А концерт, который запланирован на 15 февраля, скорее всего, будет отменен.

"Поздравляем гореволчиц, которые потратили по 3 тысячи крон (около 5 тысяч гривен - ред.) на билеты", - сказано в публикации.

Кроме того, стало известно, что команды, которая обеспечила бы достойное выступление, У Винника тоже нет. Одиозный артист прибыл в Чехию за три дня до, так как не имел ни менеджмента, ни музыкантов. По сообщению блогера-сплетника, последних он собирал в Германии и Чехии, а первые репетиции нового состава проходили в том же ресторане, где он планирует выступить на День влюбленных.

Где во время войны живет Винник и почему его постоянно хейтят

Олега Винника начали активно критиковать после начала полномасштабного вторжения РФ, особенно из-за его молчания после 24 февраля 2022 года. По слухам, певец выехал из Украины сразу после начала войны, однако детали его отъезда остались неизвестными.

Летом 2024 года артист вновь появился в соцсетях и рассказал про новую песню "Мої люди". Однако его заявления вызвали недовольство, в том числе фраза, в которой он передал "глоток свежего воздуха" украинским защитникам, что также вызвало критику.

В ноябре 2024 года Винник анонсировал свое первое выступление после начала войны. Но оно должно было состояться не в Украине, а в Польше.

Позже концерт был перенесен на 24 апреля 2025 года по "техническим причинам", что вызвало насмешки в интернете, так как многие предположили, что билеты на мероприятие просто не покупали.

Также недавно стало известно, что Винник собирается выступить в Чехии 14 и 15 февраля, при этом билеты на его шоу стоят более 5 тысяч гривен.

На днях он опубликовал видео со своей "тайной" женой Таюне, которая изменилась до неузнаваемости. Певица, настоящее имя которой Таисия Сватко более 3-х лет не появлялась в сети и шокировала своим внешним видом.



Олег Винник и Таюне - архивное фото (фото: instagram.com/taunetaisia)