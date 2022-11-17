Стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: кто попал в список
Жюри Национального отбора на Евровидение 2023 определило 10 лучших исполнителей, которые поборются за право представлять Украину на международном конкурсе в следующем году.
Об этом сообщается в Instagram "Суспільне. Євробачення".
Стали известны финалисты Национального отбора на Евровидение 2023. Они поборются за право представлять Украину в финале, который состоится 17 декабря 2022 года. Победитель поедет в мае 2023 года в Ливерпуль, Великобритания.
Как выглядит 10-ка финалистов Нацотбора:
1. 2TONE — "Квітка"
2. Angelina — "Stronger"
3. DEMCHUK — "Alive"
4. FIINKA — "Довбуш"
5. Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
6. KRUTЬ — "Колискова"
7. Moisei — "I'm Not Alone"
8. OY Sound System — "Ой, тужу"
9. Tember Blanche — "Я вдома"
10. TVORCHI — "Heart Of Steel"
Кстати, ранее мы писали о том, кто будет выбирать музыкантов для Евровидение 2023.
А также рассказывали о том, что Нацотбор на Евровидение 2023 будут проводить в бомбоубежище.