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Стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: кто попал в список

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Четверг 17 ноября 2022 12:31
Стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: кто попал в список Стали известны финалисты Нацотбора на Евровидение (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жюри Национального отбора на Евровидение 2023 определило 10 лучших исполнителей, которые поборются за право представлять Украину на международном конкурсе в следующем году.

Об этом сообщается в Instagram "Суспільне. Євробачення".

Стали известны финалисты Национального отбора на Евровидение 2023. Они поборются за право представлять Украину в финале, который состоится 17 декабря 2022 года. Победитель поедет в мае 2023 года в Ливерпуль, Великобритания.

Стала известна 10-ка финалистов Нацотбора на Евровидение 2023: кто попал в списокКак выглядит 10-ка финалистов Нацотбора:

1. 2TONE — "Квітка"

2. Angelina — "Stronger"

3. DEMCHUK — "Alive"

4. FIINKA — "Довбуш"

5. Jerry Heil — "WHEN GOD SHUT THE DOOR"

6. KRUTЬ — "Колискова"

7. Moisei — "I'm Not Alone"

8. OY Sound System — "Ой, тужу"

9. Tember Blanche — "Я вдома"

10. TVORCHI — "Heart Of Steel"

Кстати, ранее мы писали о том, кто будет выбирать музыкантов для Евровидение 2023.

А также рассказывали о том, что Нацотбор на Евровидение 2023 будут проводить в бомбоубежище.

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