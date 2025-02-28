Популярный в Украине мессенджер закрывается навсегда спустя 20 лет работы

Microsoft официально подтвердила, что в мае 2025 года прекратит поддержку Skype. Пользователям предлагается переходить на Microsoft Teams, который уже давно стал приоритетной платформой компании.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт XDA Developers , который специализируется на разработке программного обеспечения для мобильных устройств.

Как заметил один из пользователей, в последней тестовой версии Skype для Windows появилось сообщение: "Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и чаты в Teams".

Сообщение о закрытии Skype (фото: XDA Developers)

Что известно про Skype

Skype впервые появился в 2003 году, а в 2011 году Microsoft приобрела его. Спустя пару лет компания закрыла некоторые свои собственные сервисы для общения, включая Windows Live Messenger, а в 2015 году попыталась интегрировать Skype в Windows 10.

Правда интеграция Skype с Windows 10 продержалась всего девять месяцев. Сначала Microsoft разделила его на отдельные приложения для видеозвонков, сообщений и звонков, а уже в следующем обновлении удалила их. В 2016 году компания представила UWP-версию Skype, отказавшись от классического Win32, но вскоре снова вернулась к Win32, закрыв UWP.

В 2017 году Microsoft запустила Teams - платформу для совместной работы, основанную на технологиях Skype и предназначенную для конкуренции со Slack.

Процентное соотношение различных возрастных групп в Skype на 2024 год (фото: Enterprise Apps Today)

С тех пор компания активно продвигала Teams, так что неудивительно, если вы ожидали закрытия Skype еще шесть лет назад, когда Microsoft ликвидировала Skype for Business. Но каждый раз появлялось очередное обновление.

На самом деле, Skype так и не стал хитом, на который рассчитывала Microsoft. Этому помешал успех FaceTime от Apple, провал собственной мобильной платформы компании (Windows Phone) и бесконечные эксперименты Google с мессенджерами.

Когда в 2021 году вышел Windows 11, он изначально предлагал интеграцию с Teams - точно так же, как Windows 10 версии 1511 когда-то был тесно связан со Skype. Вскоре это новшество исчезло, но сам факт, что Microsoft предлагала бесплатную персональную версию Teams вместо Skype, был тревожным звоночком.

Теперь момент окончательного закрытия настал - с мая Skype начнут отключать. Скорее всего, вскоре вы увидите соответствующее сообщение в приложении.

В 2024 году число пользователей Skype в мире достигло примерно 2,27 миллиарда (фото: Coolest Gadgets)

Что умеет Microsoft Teams и кому он пригодится

Microsoft Teams - это платформа для общения и совместной работы, разработанная Microsoft. Она объединяет чаты, видеозвонки, конференции, файловый обмен и интеграцию с другими сервисами Microsoft 365 (Word, Excel, OneDrive и др.).

Основные возможности:

Групповые и личные чаты

Видеозвонки и онлайн-конференции

Работа с файлами прямо в приложении

Интеграция с Outlook, SharePoint и другими инструментами.

Teams используется как в бизнесе, так и в образовании - для удаленной работы, онлайн-уроков и совместных проектов. В 2017 году сервис был запущен как замена Skype for Business, а теперь становится основным мессенджером Microsoft.

Интерфейс Microsoft Teams (фото: Medium)

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