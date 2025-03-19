Конфликты на работе: как научиться их эффективно решать?

Работа без конфликтов - это миф. Даже в самых лучших командах бывают разногласия. Вопрос не в том, будут ли конфликты, а в том, что с ними делать. И как решить любой конфликт так, чтобы это не имело последствий?

Как научиться решать любые конфликты в рабочем коллективе, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч Виталий Курсик.

Что точно не работает?

Игнорировать. Проблема сама не исчезнет, а лишь будет накапливаться, как снежный ком.

Идти в жесткую атаку. Если превратить дискуссию в бой без правил, победителей не будет.

Обсуждать за спиной. Сплетни не решают проблему, а только добавляют токсичности в коллективе.

Делать из мухи слона. Не каждая ситуация стоит большого конфликта.

Как решать конфликты конструктивно?

Фокусироваться на решении, а не на виновных

"Вместо "Это твоя ошибка!" - скажите: "Как мы можем это исправить?" - советует эксперт.

Говорить прямо, но спокойно

Стоит подойти к своему оппоненту и предложить вместе поработать над решением проблемы.

"Меня волнует эта ситуация. Давай найдем выход", - предлагает специалист.

Слушать, а не только говорить

У каждого своя правда, свой взгляд на ситуацию, свое мнение - важно это услышать.

Помнить об общей цели

"Рабочие конфликты - это не война, а возможность найти лучшее решение. Конфликты - это не конец света. Они могут стать точкой роста, если их решать правильно", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может заинтересовать: