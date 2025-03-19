Конфлікти на роботі: як навчитися їх ефективно розв'язувати?
Робота без конфліктів - це міф. Навіть у найкращих командах бувають розбіжності. Питання не в тому, чи будуть конфлікти, а в тому, що з ними робити. І як владнати будь-який конфлікт так, щоб це не мало наслідків?
Як навчитися розв'язувати будь-які конфлікти у робочому колективі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.
Що точно не працює?
Ігнорувати. Проблема сама не зникне, а лише накопичуватиметься, як снігова куля.
Йти в жорстку атаку. Якщо перетворити дискусію на бій без правил, переможців не буде.
Обговорювати за спиною. Плітки не розв'язують проблему, а лише додають токсичності у колективі.
Робити з мухи слона. Не кожна ситуація варта великого конфлікту.
Як вирішувати конфлікти конструктивно?
Фокусуватися на рішенні, а не на винних
"Замість "Це твоя помилка!" - скажіть: "Як ми можемо це виправити?" - радить експерт.
Говорити прямо, але спокійно
Варто підійти до свого опонента та запропонувати разом попрацювати над розв'язанням проблеми.
"Мене хвилює ця ситуація. Давай знайдемо вихід", - пропонує фахівець.
Слухати, а не тільки говорити
У кожного своя правда, свій погляд на ситуацію, своя думка - важливо це почути.
Пам'ятати про спільну мету
"Робочі конфлікти - це не війна, а можливість знайти краще рішення. Конфлікти - це не кінець світу. Вони можуть стати точкою росту, якщо їх вирішувати правильно", - резюмує Віталій Курсік.
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