Конфлікти на роботі: як навчитися їх ефективно розв'язувати?

Робота без конфліктів - це міф. Навіть у найкращих командах бувають розбіжності. Питання не в тому, чи будуть конфлікти, а в тому, що з ними робити. І як владнати будь-який конфлікт так, щоб це не мало наслідків?

Як навчитися розв'язувати будь-які конфлікти у робочому колективі, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч Віталій Курсік.

Що точно не працює?

Ігнорувати. Проблема сама не зникне, а лише накопичуватиметься, як снігова куля.

Йти в жорстку атаку. Якщо перетворити дискусію на бій без правил, переможців не буде.

Обговорювати за спиною. Плітки не розв'язують проблему, а лише додають токсичності у колективі.

Робити з мухи слона. Не кожна ситуація варта великого конфлікту.

Як вирішувати конфлікти конструктивно?

Фокусуватися на рішенні, а не на винних

"Замість "Це твоя помилка!" - скажіть: "Як ми можемо це виправити?" - радить експерт.

Говорити прямо, але спокійно

Варто підійти до свого опонента та запропонувати разом попрацювати над розв'язанням проблеми.

"Мене хвилює ця ситуація. Давай знайдемо вихід", - пропонує фахівець.

Слухати, а не тільки говорити

У кожного своя правда, свій погляд на ситуацію, своя думка - важливо це почути.

Пам'ятати про спільну мету

"Робочі конфлікти - це не війна, а можливість знайти краще рішення. Конфлікти - це не кінець світу. Вони можуть стати точкою росту, якщо їх вирішувати правильно", - резюмує Віталій Курсік.

Вас може зацікавити: