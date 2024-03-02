Психолог Виталий Лунев: "Недоверие к власти неизбежно появляется в обществе на второй год войны"

О том, как правильно общаться с военными, нормально ли бояться мобилизации и почему украинцы много конфликтуют, в интервью РБК-Украина рассказал академик Украинской академии наук, член Американской психологической ассоциации, доцент кафедры общей и медицинской психологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Виталий Лунев.

РБК-Украина пообщалась с клиническим психологом Виталием Луневым о том, как найти настоящего психолога; с какими запросами обращаются украинцы; о чем говорят военные на сеансах; как общаться с вернувшимися с фронта военными; нормально ли бояться получить повестку; стали ли украинцы более агрессивными из-за войны и как держаться в сложные времена.

За период полномасштабной войны украинцы стали чаще обращаться за психологической помощью. В начале 2022 года запросы были связаны с тематикой войны, сейчас этот дискурс меняется. Однако в то же время появляются новые запросы и риски.

– Какая разница между психологом, психотерапевтом и психиатром? Как отличить настоящего специалиста от мошенника?

– Это очень интересный вопрос, и в действительности ответ достаточно простой. Психолог, психиатр и психотерапевт - это специалисты по психическому и ментальному здоровью, если коротко.

Однако эти профессии отличаются сферами компетентности, проблемами и случаями, с которыми сталкивается человек.

Психиатр - это специалист исключительно с медицинским образованием и интернатурой по психиатрии. Ее получают сразу после университета или после получения определенной медицинской специализации.

Психотерапевтом может стать психиатр и определенная небольшая группа врачей после соответствующего обучения. То есть речь идет только о медицинском образовании как базовом, чтобы позже стать психиатром или психотерапевтом.

В Украине много людей, которые называют себя психотерапевтами, но при этом не имеют соответствующей интернатуры или образования. Но они так именуют себя в пределах того либо другого метода. Тогда уместно называться психотерапевтом в методе когнитивно-поведенческой терапии, например.

И, собственно, есть психолог. Это человек с психологическим образованием. Конечно, желательно, чтобы оно было полным, то есть бакалавриат или магистратура. И важно, чтобы у специалиста было непрерывное повышение квалификации в признанных программах или курсах.

Эти вопросы стоило бы задавать специалисту, к которому вы обращаетесь. Сейчас уже опытные клиенты интересуются, проходим ли мы супервизию по их случаям.

– С какими запросами украинцы чаще всего обращаются?

– В начале полномасштабного вторжения было много запросов, связанных с войной и тем, как овладеть собой в сложной ситуации.

К примеру, в моей практике это был небольшой промежуток времени. Сейчас большинство проблем, с которыми обращаются, они обычные. Я даже вас удивлю, что с военными мы практически не обсуждаем вопросы войны. Это в основном отношения с женщинами, конфликты.

Я был очень удивлен, поскольку военные вроде бы должны говорить о войне и боевых действиях. Но появилось расстояние между мужем и женой, изменилась повседневность, и это усиливает. Проблемы остаются прежними.

– Как правильно общаться с человеком, вернувшимся с фронта, чтобы не навредить ему психологически?

– Здесь вопрос даже в том, как сохранить тех гражданских, которые будут общаться с военными. Это ведь люди с новым опытом, и конфликт будет неизбежен. Он будет естественным.

Когда встречаются люди с разным опытом, а боевой опыт сильно влияет на человека, то определенные конфликты неизбежны. Поэтому с самого начала следует понять "нормальность" этих конфликтов. Это первое.

Второе. Больше всего, на что нужно сейчас обращать внимание, это уважение к военным. Несмотря на то, есть ли у них медали, они все являются героями. Поэтому уважение должно ощущаться априори.

Из-за того, что военные получили опыт, связанный с доверием, это люди, которые научились понимать друг друга с полуслова. Из того, что я знаю, конфликты с возвращающимися военными связаны с невежеством и неточностью в обещаниях.

Если вы уже договорились, то должны знать, что этот человек потребует выполнения ваших договоренностей. Военные - это люди, которые ценят время из-за того, что каждая погрешность стоит жизни.

Следует понять, что после окончания войны начнется период адаптации. Пока мы живем в дискурсе войны, и хотя сложно и плохо, но все ясно. Когда наступает мирная жизнь, тоже нужно адаптироваться. И без сомнений военным будет сложнее всего. Потому что они получили травматический опыт, разный.

Но не хочу запугивать. В течение десятков тысяч лет общество выстроило механизмы социального иммунитета, который на самом деле может выровнять многие вещи. Будет сложно, но все это можно будет пережить и понять.

– Часто родственники военнослужащих говорят, что их положение никто не может понять. Как найти понимание и стоит ли это делать вообще?

– Может, это прозвучит невежливо и некорректно, но никто никому не нужен. Это действительность жизни. Просто в некоторых случаях мы более уязвимы для того, чтобы ощутить поддержку.

Когда есть потери, человек всегда переходит на дискурс справедливости. Когда все в порядке, мы не задаем друг другу вопрос справедливости.

К сожалению, жены погибших воинов или люди, понесшие особые потери из-за войны, будут сталкиваться с объективной несправедливостью по отношению к ним и просто с реальностью, к которой они стали уязвимы.

В таких случаях нам следует заботиться о том, чтобы эти люди получили реальную психологическую помощь от волонтерских организаций, общественных инициатив и т. д. Это будет настоящая поддержка.

А люди на улице ничего к вам не чувствуют и никак не хотят влиять на вашу жизнь. Собственно, как и мы. Мы не думаем о людях в целом, мы думаем о конкретных людях, близких.

Но если подытожить, то для начала должна быть психологическая помощь, чтобы затормозить патологические процессы. И потом это возможность найти себя в других областях деятельности или активности.

И воюющий на фронте муж и жена, которая его ждет, они одновременно воюют. Они живут в совместном дискурсе войны, но в разных условиях. Но они каждый день думают, переживают. Поэтому, конечно, они могут требовать другого отношения.

Людям, которые пострадали от войны, стоит обращаться за квалифицированной помощью специалистов (фото: Getty Images)

– С точки зрения психологии и по вашему мнению, бояться мобилизации или получить повестку - это нормально?

– Знаете, что является нормой с точки зрения повседневности? То, что вы видите за окном. Вот спрашивают люди, какими мы должны быть. Откройте окно и посмотрите, какие мы сейчас.

Если есть страх и мы его видим в обществе, соответственно это норма реакции. Это автоматическая реакция людей, которые из-за уныния, непонимания логики реагируют таким образом.

Мобилизация - это массовый социальный процесс. И первых, кто активно реагирует на него, в науке называют пассионарными. Это добровольцы, которые брали оружие, записывались в ТрО и т. д. Это волна, когда включаются только они.

Но эти волны заканчиваются. Затем остаются люди, которые пассионарны в меньшей степени. Они иначе относятся ко всему, живут в другом дискурсе.

Поэтому страх - это типичная автоматическая реакция. Есть вопросы сопротивления, это контрдействие. Что говорить о тех, кто сейчас хочет или не хочет? В вопросе мобилизации нет добровольной идеи.

С самого начала нужно отдавать себе отчет, что это принуждение. Это нормально с точки зрения законов и войны. Есть индивидуальная позиция людей. Как мы можем на нее влиять или не влиять?

Есть исследования, которые показывают, что на второй год в любом обществе появляется неизбежное доверие к власти, если не решают некую проблему.

Первые месяцы мы отстаивали границы, возвращали территории, а потом происходит "откат". Военные, возвращаясь домой, могут рассказывать о таких ситуациях, которые мы не видим по телевидению или в официальных новостях.

Украинцы характеризуются идеей кумовства. То есть, когда мы больше доверяем тому, что слышим от близких людей. У нас же многие истории начинаются с того, что кому-то рассказывал кум.

У каждого есть кум в ОП, кум в министерстве и воюющий кум. Информация, которую мы получаем не от официальных источников, а от кумовьев, входит в конфликт с публичной версией.

Иногда из-за отсутствия идеологической обработки кумовские разговоры могут перекрывать имеющиеся официальные нарративы.

– А можно ли сказать, что украинцы стали "злой нацией", учитывая, что у нас больше конфликтов становится каждый день?

– Война поставила нас в контексты, в которых лучше что-либо видно. Во время войны неизбежно начинает все вылезать.

Когда в любом деле нет ожидаемой результативности, начинает работать тезис справедливости. Так всегда. Когда случается засуха и звери идут к водопою, они начинают иначе относиться друг к другу, если воды становится мало.

Всех нас неминуемо война сделала более агрессивными. Для того чтобы сейчас выживать, нужно позволить себе более высокий уровень агрессии в целом.

Из-за разных культурных влияний и истории украинское общество живет в разных дискурсах. Это очень важный момент. То есть это такая форма невысказанных правил о том, что является нормальным, а что - нет. Мы об этом не разговариваем, потому что об этом даже стены говорят.

Когда взорвали Каховскую ГЭС, это ужасные потери для всего. Однако есть часть наших граждан, которые убеждены, что благодаря трагедии мы увидели, что там есть могилы козаков и т. д. Эти люди не задумываются, что кто-то погиб или лишился жилья. Но мы не можем их винить, потому что они живут в другом дискурсе.

– Дайте три совета, как держаться в столь турбулентное время.

– То, что нужно делать сейчас, это отдавать себе отчет в новой норме жизни. Каждый человек может позволить себе другую степень индивидуальности и создать новую норму своей жизни.

Какой она будет? Связана ли с тем, что вы начнете делать что-то большее, меньшее или вообще по-новому? Но это должно быть осознанно. Согласитесь с тем, что она искусственная. Это как гипс, который нужно носить три месяца, потому что это норма на этот период жизни.

Надо научиться проститься со всем, что было. То, что было раньше, никогда не вернется. Два года обстоятельства одинаковые. Вот впечатление, что никак не наступает "завтра". Этот момент позволит жить индивидуально.

Всегда нужно заботиться о ком-то и о себе. Чем сложнее условия, тем больше ресурсов нужно иметь для себя и других. Вот об этом нужно беспокоиться.