Это мешает нормально жить: как избавиться от "вечной грусти" и стать счастливым

У всех понимание слова "счастье" совершенно разное. Однако часто люди вместо этого состояния испытывают синдром "вечной грусти". Этому есть определенные причины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Что такое быть счастливым

Другое понимание счастья - это насыщенная важными для человека действиями осмысленная жизнь. Положительная психология определяет счастье термином "субъективное благополучие" (SWB), которое касается длительной общей удовлетворенности жизнью.

Основатель положительной психологии Мартин Селигман включает в этот феномен три компонента:

приятная жизнь - гедоническая ориентация, связанная с положительными эмоциональными переживаниями

содержательная жизнь - эвдемоническая ориентация, которая сосредоточена на ощущении смысла и действиях для достижения высшей цели

вовлеченная жизнь - вовлечение в деятельность, благосклонное отношение к своей жизни

Исследования свидетельствуют о том, что психическое здоровье является наиболее показательным фактором счастья. Людям с депрессией или тревожными расстройствами может быть трудно испытывать приятные чувства независимо от того, насколько успешной стала их жизнь.

Совершенно нормально иногда не чувствовать себя счастливым, даже когда в жизни все нормально.

Главное - научиться воспринимать такое состояние как часть жизни и одновременно прилагать усилия, чтобы лелеять свое психическое здоровье и обращаться за профессиональной помощью, когда это необходимо.

Даже в стремлении бить счастливыми мы можем попасть в подобную ловушку, когда пытаемся избавиться от неприятных чувств, связанных с объективной реальностью (например, печаль или бессилие).

Однако чем настойчивее мы во избежание, тем больше неприятных чувств активируется.

В любом случае, важно определить причину, почему именно сейчас болезненные чувства активируются, а затем найти способы этого избавится.

Как позаботиться о себе

Общаться

Проводите качественное время с семьей и друзьями. Крепкие отношения являются очень важным показателем удовлетворенности жизнью.

Практиковать благодарность

Фокус на том, что у нас есть, а не на том, чего у нас нет, влияет на уровень благосостояния. Попробуйте каждый день записывать три вещи, за которые вы благодарны, или ведите дневник благодарности.

Поддерживать связь с природой

Прогулка по парку, сиденье на пляже или просто осознанное созерцание красоты природы - отличный способ улучшить настроение и обрести покой в себе.

Маленькие победы

Достижение небольших целей, таких как проверка чего-либо из списка дел, может стать помощником, чтобы почувствовать удовлетворение и контроль над своей жизнью. Замечайте и празднуйте любые победы, даже небольшие.

Учиться новому

Изучение новых навыков или хобби может стать отличным способом почувствовать уверенность в своих силах.

Акты доброты

Если вы делаете что-то помощное для другого человека, это увеличивает чувство удовлетворенности жизнью. К примеру, найдите организацию, где вы сможете волонтерить.

Заботиться о своем теле

Прежде всего это о качественном сне, регулярном и сбалансированном питании, физической активности по крайней мере 30 минут в день.