З кондиціонером, обігрівом і без "трешу": як виглядатимуть ідеальні київські маршрутки
У Києві показали, як найближчим часом виглядатимуть "ідеальні" маршрутки. Серед головних змін - кондиціонер та система обігріву, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.
Про це посадовець написав у своєму Facebook.
"Місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів. Київ оголошує про новий стандарт маршрутних перевезень", - заявив він.
Що зміниться у київських маршрутках
- Насамперед усі нові маршрутні автобуси будуть обладнані кондиціонером та системою обігріву салону.
- У них буде додатковий простір для перевезення інвалідних чи дитячих візків та велосипедів.
- По всьому салону для зручності пасажирів будуть кнопки зупинки на вимогу (наразі така функція вже є в автобусах і тролейбусах), а також автоматизовані системи обліку оплати проїзду.
- Зверху на електронному табло буде назва усіх зупинок, а також їх озвучуватимуть у голос (українською та англійською мовами).
Тобто, загалом, нові маршрутки більше будуть нагадувати зручні автобуси.
Також серед нових фішок - фото водія та його ім’я, а також контакт для зворотнього зв’язку з міськими службами, щоб можна було поскаржитись у випадку його хамської поведінки.
Як виглядатимуть нові маршрутки у Києві (фото: facebook.com/usov.ua)
Заступник голови КМДА запевняє, що жодного "трешу" на кшталт фіраночок, еротичних календарів та нещадного шансону у салоні не буде.
Мережа сприйняла цю новину неоднозначно
Багато людей підмітили, що маршрутки взагалі треба прибрати з Києва:
- У Києві немає бути маршруток!!! Лише сучасний трамвай і тролейбус
- Я краще представляла б комфортні тролейбуси і трамваї
- Вибачте, а де на фото комфортний автобус?
- Дивно, бо я завжди уявляю Київ БЕЗ маршруток. Жодних маршруток, а лише з нормальним громадським транспортом
- Потрібні електроавтобуси, тролейбуси, трамваї, поїзди. Маршрутки це ЗЛО.
Нагадаємо, у Києві під час локдауну масово звільнялись маршрутчики. Водії кажуть, що їх постійно штрафували.
Також ми писали про те, що в Київраді зробили заяву про подорожчання проїзду в Києві, а також назвали граничну суму.