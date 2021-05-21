З кондиціонером, обігрівом і без "трешу": як виглядатимуть ідеальні київські маршрутки

У Києві показали, як найближчим часом виглядатимуть "ідеальні" маршрутки. Серед головних змін - кондиціонер та система обігріву, розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Про це посадовець написав у своєму Facebook .

"Місто посилює вимоги до перевізників, які братимуть участь у конкурсі на перевезення пасажирів. Київ оголошує про новий стандарт маршрутних перевезень", - заявив він.

Що зміниться у київських маршрутках

Насамперед усі нові маршрутні автобуси будуть обладнані кондиціонером та системою обігріву салону.

У них буде додатковий простір для перевезення інвалідних чи дитячих візків та велосипедів.

По всьому салону для зручності пасажирів будуть кнопки зупинки на вимогу (наразі така функція вже є в автобусах і тролейбусах), а також автоматизовані системи обліку оплати проїзду.

Зверху на електронному табло буде назва усіх зупинок, а також їх озвучуватимуть у голос (українською та англійською мовами).

Тобто, загалом, нові маршрутки більше будуть нагадувати зручні автобуси.

Також серед нових фішок - фото водія та його ім’я, а також контакт для зворотнього зв’язку з міськими службами, щоб можна було поскаржитись у випадку його хамської поведінки.

Як виглядатимуть нові маршрутки у Києві (фото: facebook.com/usov.ua)

Заступник голови КМДА запевняє, що жодного "трешу" на кшталт фіраночок, еротичних календарів та нещадного шансону у салоні не буде.

Мережа сприйняла цю новину неоднозначно

Багато людей підмітили, що маршрутки взагалі треба прибрати з Києва: